¿Cómo saber si su hijo se quiere escapar de la casa?

La desaparición de Laura Valeria Melo y Laura Sofía González, dos adolescentes de 16 años, encendió las alarmas en el país.



Sin embargo, el 26 de septiembre las autoridades las encontraron en un restaurante de Guatapé, al oriente de Antioquia. Según el reporte entregado por la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia, las dos menores dijeron que estaban de paseo.

Ambas adolescentes quedaron registradas en video cuando salían de sus respectivos hogares. ¿Se escaparon?



Ante este caso, es importante que los padres sepan cómo identificar si sus hijos están pensando en irse de la casa y así activar mecanismos de prevención.



Viviana Quintero, psicóloga de la Universidad Nacional y miembro de Red PaPaz, explica que los adolescentes suelen avisar cuando están pensando en irse de la casa, no solamente con palabras sino a través de acciones. "Normalmente se muestran incómodos, hacen comentarios de 'qué pereza esta casa' o 'no quiero estar más acá'", señala.



Si esto sucede, es importante que los padres propicien espacios de conversación para conocer cómo se están sintiendo sus hijos y lograr encontrar formas de ayuda.



"Debemos hablar claramente con los chicos, porque como papás debemos tener en cuenta que están pasando por un proceso de desarrollo difícil en el que están buscando su lugar en el mundo y no lo encuentran", subraya la psicóloga.

En algunos casos, la razón por la que los menores piensan en irse de sus casas se debe a que el proceso de adolescencia está siendo muy difícil para ellos. Sin embargo, en otras situaciones de violencia intrafamiliar o de discusiones fuertes en el hogar, la familia se convierte en la principal motivación. En estos casos, el diálogo es fundamental para prevenir que tomen una decisión equivocada.



Cuando los padres sospechan que su hijo está desaparecido, lo primero que deben hacer es tratar de comunicarse con él a través del celular, las redes sociales o gente cercana.



Como lo sostiene la psicóloga, "los papás deben verificar si sus hijos han seguido sus actividades normales, confirmar con el colegio, con sus amigos, contactarse con personas con las que pudieron haber estado".



Si esa búsqueda inicial a través de los círculos cercanos fracasa, es necesario actuar de manera inmediata y contactar a la Policía o a las autoridades.



"Generalmente se dice que debemos esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida, pero son esas primeras horas las que resultan fundamentales para hallarla. Cuanto antes, mejor", advierte Quintero.



Si usted necesita reportar a una persona desaparecida, debe comunicarse a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la línea 122 de la Fiscalía.



LAURA ÁLVAREZ

Escuela Multimedia de Periodismo- EL TIEMPO