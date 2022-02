El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió una convocatoria de formación titulada virtual que cierra el próximo domingo 27 de febrero, para colombianos y extranjeros con permiso de residencia y estudio en el país, así como personas en condición de discapacidad.



Lea también: Estos son los mejores 10 colegios en el país, según estudio de la Javeriana

La oferta está disponible en todo el territorio nacional y cuenta con 3.800 cupos en programas técnicos y tecnológicos como: apoyo administrativo en salud, servicios y operaciones microfinancieras, análisis y desarrollo de software, entre otros.



“Esta modalidad ofrece flexibilidad en horarios, motivo por el que los aspirantes sólo tendrán que invertir como mínimo tres horas al día, contar con un computador y conexión a internet para realizar el proceso formativo a través de la plataforma LMS del Sena, y por supuesto, tener todas las ganas y disposición de aprender”, asegura la directora de Formación Profesional, Nidia Gómez.



Lea también: Becas para colombianos: Colfuturo cierra convocatoria el 28 de febrero

¿Cómo inscribirse?

1. Ingresar a www.senasofiaplus.edu.co.



2. Seleccionar la opción “carreras virtuales” y luego “conoce aquí los programas”.



3. Elegir la formación de su interés y pulsar “inscríbase aquí”.



4. Diligenciar los datos solicitados por el sistema y finalizar la inscripción. Recibirá un correo de confirmación.



Lea también: Pruebas Saber 11: en qué les fue peor y mejor a los estudiantes



Previo a la inscripción, los interesados deben estar registrados en el aplicativo Sofía Plus. En caso de no estarlo, entrar al siguiente enlace.



“En la Entidad somos incluyentes y también le apostamos a la formación de quienes presentan alguna condición de discapacidad. Solo deben informar al momento de inscribirse para, en caso de ser seleccionado, contar con la logística adecuada y ofrecerles un desarrollo formativo con calidad y pertinencia”, agrega la directora Gómez.



La segunda convocatoria virtual titulada estará disponible entre el 29 de marzo al 06 de abril, y la tercera, del 28 de julio al 04 de agosto. Por último, la entidad aclaró que todos los servicios del Sena son gratis y no necesitan intermediarios.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

- OEI advierte que el compromiso con una mejor educación es ‘ahora o nunca’



- Así logró Francia ser modelo en educación durante la pandemia



- ¿Puede un colegio negar la entrada a un menor por no llevar el uniforme?