Sena le paga por estudiar, conozca cómo funciona y los requisitos para poder acceder

Además de su amplia oferta educativa, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) cuenta con un programa denominado Apoyo de Sostenimiento, el cual tiene como finalidad contribuir a sufragar gastos básicos, seguro de accidentes, elementos y vestuario de protección personal de sus aprendices clasificados en estratos 1 y 2, durante las fases lectiva y productiva de su proceso de formación.



La convocatoria para acceder a este beneficio aplica a los aprendices que se encuentran matriculados en programas de formación técnico o tecnólogo de modalidad presencial, virtual o a distancia que realicen su proceso de inscripción en la convocatoria.

De acuerdo con la entidad, los apoyos de sostenimiento regular son un recurso en dinero equivalente al cincuenta por ciento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, el cual se hace entrega a los aprendices que son adjudicados, teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones y requisitos para acceder al beneficio.



¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Esta es la lista de requisitos que deben cumplir los interesados en aplicar:



-Encontrarse matriculado en un programa de formación laboral o formación tecnológica de modalidad presencial, virtual o a distancia.



-Pertenecer a estratos uno (1) o dos (2).



-No tener vínculo laboral, contrato de aprendizaje, patrocinio o prácticas que le representen ingresos económicos.



-No tener o haber tenido condicionamiento de matrícula durante los tres meses anteriores a la fecha de adjudicación.



-No ser beneficiario de apoyos otorgados por el Programa Jóvenes en Acción.



-No ser ni haber sido beneficiario de apoyos de sostenimiento regular o FIC en otro programa de formación.



-Realizar su inscripción a la convocatoria de apoyos de sostenimiento, en las fechas establecidas.



-Encontrase registrado en el sistema de Gestión Académico Administrativo de la Entidad como “en formación”.



-No ser beneficiario de apoyo de alimentación temporal o de ración alimentaria entregado por el Sena.



Adicionalmente, la entidad aclara que este beneficio no aplica para los aprendices que se encuentran referenciados en las bases de datos de Jóvenes en Acción, además de que no deben tener vínculo laboral, contrato de aprendizaje, patrocinio o prácticas que le representen ingresos económicos, y el auxilio no aplica para aprendices de articulación con la media o ampliación de cobertura.



Para obtener más información, los aprendices pueden dirigirse a los centros de formación en Bienestar al Aprendiz.



