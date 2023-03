El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) le apuesta a los emprendimientos digitales. El Fondo Emprender del Sena en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunciaron la creación del proyecto ‘Linea Crecer’, a través del cual invertirán 9.000 millones de pesos en un programa para emprendedores digitales.

El objetivo del programa es beneficiar a emprendedores que utilicen componentes tecnológicos en sus modelos de negocio y que estén ubicados en Bogotá o en alguno de los 59 municipios con jurisdicción de la CCB.

Según el Sena, el plazo para participar vence el 15 de mayo próximo y los emprendedores seleccionados recibirán máximo 93 millones de pesos.



Los requisitos para participar en la convocatoria son ser una persona jurídica o natural con establecimiento de comercio, y tener una empresa que haya recibido acompañamiento del Sena a través de sus programas.



Además, la empresa debe tener fecha de constitución no mayor a cinco años a partir de la fecha de publicación de los términos de referencia.



Se debe acreditar la vigencia del registro mercantil de la empresa beneficiada y demostrar en los estados financieros de la empresa a corte del 31 de diciembre del 2021 ventas anuales superiores a 20 SMMLV salarios mínimos mensuales legales vigentes) o ventas superiores a 20 SMMLV entre el 1 de enero al 30 de septiembre del 2022.



Las ventas superiores a 20 salarios mínimos pueden corresponder a cualquiera de los dos periodos mencionados previamente.



También exigen comprobar que la empresa no se encuentre acogida a la Ley de insolvencia o similares.



"Invitamos a todos los emprendedores digitales para que se acerquen a cada uno de nuestros centros de desarrollo. Esta es una gran oportunidad para que sus sueños se hagan realidad. Este es el empuje que necesitan para impulsar sus negocios", señaló Luz Dana Leal Ruiz, directora de Empleo y Trabajo del Sena.



Por su parte, Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la CCB, afiirmó: "Nos unimos al Sena para así solucionar los retos que hoy enfrenta la economía popular. Vamos a trabajar juntos con el fin de acompañar estas iniciativas empresariales para sacar adelante estas ideas de negocio".

