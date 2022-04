El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), además de ofrecer formación técnica y tecnológica, también cuenta con una serie de cursos cortos virtuales y presenciales que son gratuitos para toda la población.



Los cursos tienen un promedio de duración de 40 horas y su propósito es complementar o actualizar el conocimiento de las personas en áreas específicas, tales como administración de la tecnología de la información, sector agroindustrial, contabilidad y finanzas, diseño, formación docente, gastronomía, entre otras.



Las inscripciones, por otro lado, pueden realizarse prácticamente todo el año, aunque en algunas ocasiones, por alta demanda, algunos cursos no se encuentran activos de manera temporal.



Si desea ingresar a uno de estos cursos, debe acceder a SofiaPlus, la página de oferta educativa del Sena.



Para inscribirse, debe dar clic en 'Cursos cortos presenciales' o 'Cursos cortos virtuales', según su preferencia, e inmediatamente aparecerán las ofertas disponibles. Al dar clic en ellas, podrá conocer los requisitos que necesita para ingresar y las habilidades que desarrollará con el curso.



Luego puede seguir los siguientes pasos:



- Dar clic en el título del curso y luego en ‘Inscripción’.



- Registrarse en SofíaPlus.



- Subir un archivo del documento de identidad en formato PDF. Debe ser legible, con orientación vertical y que no supere los 2 mg.



- Aceptar la política de uso de datos y dar ‘Continuar’.



- Llenar el formulario con los datos del documento de identidad y de la persona.



- Continuar y llenar el formulario de datos de contacto.



- Asignar usuario y contraseña.



- Confirmar la inscripción.



Al finalizar el curso, obtendrá una certificación.



Cabe aclarar que el Sena indica que en diciembre y enero la entidad realiza un proceso de cierre e inicio de gestión, por lo que a las inscripciones que se realicen en este tiempo no se les asignará un instructor.

