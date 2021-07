Sena anuncia convocatoria para certificar a 1.300 Djs

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció una nueva convocatoria que permitirá a 1.300 disc jockeys (Djs) certificar sus competencias laborales y obtener un título con la entidad.



Todo esto gracias a una alianza con la Asociación Colombiana de Dj (AsoDj), la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) y la Asociación Colombiana de Wedding & Profesionales en Eventos (Asocolwep).



Respecto a la convocatoria, William Orozco Daza, director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del Sena, señaló que “la certificación de competencias laborales es venir a esta entidad estatal que les da el reconocimiento de la experiencia empírica a nivel nacional e internacional”.



Esta iniciativa se ha aplicado desde 2019 y a la fecha más de 4.000 trabajadores con experiencia en el área de la música lograron certificarse. De esta forma, el Sena asegura que se busca incentivar y fomentar el sector de las industrias creativas en el país.



Ante esto, Adriana Plata, presidenta de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) mencionó que esta convocatoria es una oportunidad para “poder cualificarse y ser reconocidos no solamente por los sitios donde trabajan sino que a futuro, les traiga la profesionalización. Los invitamos a que participen activamente en este proceso de certificación de Dj”.



Satori Sochandamandou, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Wedding & Profesionales en Eventos (Asocolwep) destacó que con este proceso de certificación el DJ cuenta con “el reconocimiento a nivel nacional e internacional, para que se sienta tranquilo de tener todos los conocimientos para ejercer su labor”. Agregó que “con este proceso se aporta un gran valor a su rol en lo que tiene que ver con la vida nocturna”.



Este proceso de certificación se desarrollará en modalidad mixta, virtual y presencial, en 18 de las 33 regionales del Sena: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Distrito Capital, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, Santander, Tolima y Valle.



Los aspirantes a obtener una de estas certificaciones deberán cumplir con ciertos requisitos como laborar o tener experiencia como disck jockey, tener conocimientos técnicos en mezcla musical, contar con experiencia laboral de mínimo seis meses en esta función productiva, ser mayor de edad, disponer de su documento de identidad y, en caso de ser migrante venezolano, contar con el Permiso Especial de Permanencia (PEP).



Las inscripciones abrieron el 14 de julio y los interesados tendrán plazo para inscribirse hasta el 30 de julio. Cabe recordar que al igual que los demás servicios del Sena, se trata de un proceso sin costo.



