El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), abrió una nueva convocatoria de formación titulada presencial y a distancia, la cual estará activa del 17 y 24 de mayo, para los colombianos y extranjeros con permiso de residencia y estudio en el país, así como personas en condición de discapacidad.



Así lo explicó Carlos Mario Estrada, director general del Sena: “En nuestro compromiso con la educación pertinente y de calidad, abrimos una nueva oferta formativa presencial y a distancia para seguir entregando a los sectores productivos del país profesionales integrales”.



La convocatoria está disponible en todo el territorio nacional y cuenta con más de 81.000 cupos en niveles técnicos, tecnólogos, profundizaciones, operarios y auxiliares, en más de 350 programas como: análisis y desarrollo de software, asistencia administrativa, construcción de edificaciones, confección industrial de ropa exterior, entre otros.



En la modalidad presencial, el candidato tiene la posibilidad de elegir un programa como segunda opción, siempre y cuando no haya sido seleccionado al que inicialmente se postuló y contar con un puntaje alto en las pruebas web.



Los horarios de formación se eligen según disponibilidad del aspirante en jornada diurna (6:00 a.m., a 6:00 p.m.), nocturna (6:00 p.m., a 10:00 p.m.), madrugada (10:00 p.m., a 6:00 a.m.), y mixta (6:00 a.m., a 10:00 p.m.).

¿Cómo inscribirse?

1. Entrar a www.senasofiaplus.edu.co.



2. Ubicar en la parte inferior izquierda el recuadro que dice: ¿Qué le gustaría estudiar?



3. Seleccionar el nivel del programa y escribir una palabra clave como: cocina, contabilidad, etc., luego la ciudad en la que desea estudiar y hacer clic en ´buscar’. Aparecen todos los datos del programa de formación.



4. Si se encuentra registrado en el aplicativo Sofía Plus, digitar la información solicitada para iniciar el proceso de inscripción. En caso de no estarlo, deberá registrarse.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

