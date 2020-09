Sena abre inscripciones a cursos de inglés virtuales y gratis

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de inscripciones de uno de sus programas académicos más esperados: los cursos de inglés virtuales de manera 100 por ciento gratuita.



De acuerdo con la entidad, este programa de formación, conocido como ‘English Dot Work’, tiene cupos para cerca de dos millones de personas y permitirá a los aprendices culminar el curso con un nivel de manejo del idioma B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para lenguas.



El director de Formación Profesional del SENA, Farid Figueroa, expresó “El objetivo principal de English Dot Works es fortalecer las habilidades lingüísticas y comunicativas en inglés de los colombianos, que les abrirán puertas en su vida laboral y cotidiana y les otorgarán bases sólidas para obtener un segundo idioma”



El curso consta de diez niveles de estudios que van aumentando progresivamente de dificultad, comenzando desde principiante hasta desarrollar un conocimiento y manejo intermedio de la lengua.



Con esto, se espera que el estudiante finalice el proceso con habilidades de comprensión de textos orales y escritos en inglés, así como la capacidad de interactuar en diferentes contextos.



Cada uno de los niveles, que tienen una duración de mes y medio, requiere de una inscripción diferente, es decir, una vez se culmine uno no se pasa de manera automática al siguiente.



Una de las principales ventajas de este sistema es que personas con un manejo de la lengua un poco más avanzado no tendrán que cursar necesariamente todos los ciclos sino que podrán iniciar desde el nivel que más les convenga.



Además, al tratarse de programas educativos virtuales, cada curso cuenta con recursos multimedia y herramientas interactivas que permiten a cada usuario no solo recibir formación teórica sino también práctica.



De igual forma, habrá un instructor que orientará diariamente a los estudiantes y realizará el debido acompañamiento académico.

¿Cómo inscribirse a cursos de inglés del Sena?

1. Ingresar a la página web www.senavirtual.edu.co.



2. Seleccionar la opción ‘Inglés’ del menú superior.



3. Identificar el nivel al que se inscribirá de acuerdo a sus capacidades actuales en el manejo del idioma.



4. Dirigirse a la casilla de inscripción y llene el formulario.



5. Al finalizar el proceso recibirá un correo electrónico de confirmación y con instrucciones para dar inicio al curso.



REDACCIÓN EDUCACIÓN