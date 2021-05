Sena abre 67.000 cupos para diferentes programas de formación

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió 67.000 cupos para que colombianos y extranjeros puedan recibir formación en programas auxiliares, operarios, técnicos, tecnólogos, profundizaciones técnicas y especializaciones tecnológicas.



Ante este anuncio, la directora de formación profesional, Nidia Gómez, expresó: “tenemos una oferta amplia en todos los sectores productivos, lo que incluye economía naranja, industrias 4.0, sostenibilidad, agropecuario con un componente transversal incluido en todas las formaciones, enfocado a fortalecer no solo el hacer sino también el ser de los colombianos”.



Esta convocatoria pretende brindar la oportunidad a miles de personas de recibir formación de alta calidad y fortalecer sus competencias laborales para así poder ingresar más fácil al mercado laboral.



La oferta tiene más de 35 mil cupos para técnicos y cerca de 28 mil para tecnólogos. Los programas de formación con más cupos son aquellos relacionados con el análisis y el desarrollo de sistemas de información, gestión contable, empresarial y administrativa, redes de datos, guía turística y cocina entre otros que responden al crecimiento de las industrias creativas y 4.0.



Los aprendices que se inscriban a la convocatoria deben seleccionar su ciudad de residencia y el horario que se acomode a su necesidad. Para la formación presencial y a distancia se pusieron a disposición cuatro horarios: el diurno de 6 a.m. a 6 p.m., el nocturno de 6 p.m. a 10 p.m., el mixto de 6 a.m. a 10 p.m. y el de madrugada de 10 p.m. a 6 a.m.



La convocatoria está disponible en todo el país, los seleccionados deberán acogerse a los protocolos de bioseguridad establecidos por el covid-19 y en algunos casos acudirán a herramientas tecnológicas para avanzar en su formación.



Cómo inscribirse:

1. Ingrese a www.senasofiaplus.edu.co.



2. Utilice los filtros del buscador para seleccionar la ciudad y el nivel de formación y escriba una palabra clave relacionada con lo que quiere estudiar.



3. Seleccione la formación que se acomoda a sus necesidades y asegúrese de cumplir con los requisitos descritos en la misma.



4. Pulse clic en Inscripción y diligencie los datos que solicita el sistema. Recuerde que debe contar con un usuario registrado para poder inscribirse.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

