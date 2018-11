El semestre en la Universidad Nacional no se aplaza

Las directivas de la Universidad Nacional informaron en la mañana de este viernes que no aplazarán el semestre académico por motivo del paro nacional que se lleva a cabo en el país.



Luego de más de ocho días de toma del edificio administrativo de la Universidad Nacional, Uriel Gutiérrez, los estudiantes entregaron este viernes las instalaciones.

Jaime Franklin, vicerrector de la Universidad Nacional, explicó, durante la entrega del edificio, que el semestre acádemico se reprogramará.



"Discutimos con los estudiantes y ellos tienen claro que el tiempo sigue corriendo. El semestre hay que reprogramarlo, pero puede llegar el momento que sea imposible recuperarlo. Lo que estamos buscando es que los jóvenes vuelvan a la actividad académica para no tener que cancelar el semestre", dijo Franklin.



El vicerrector de la universidad señaló que hasta el momento se han cumplido 8 semanas de semestre y que harían falta otras 8 para cumplir con un total de 16 semanas.



"Hay un acuerdo con los estudiantes y es que la fecha límite será cuando no sea posible, en el año 2019, cumplir con lo que nos queda pendiente de este semestre más los semestres del año entrante. Estimamos que esa fecha límite será en dos o tres semanas", señaló el directivo.



Agregó que: "Reprogramar significa que continuamos en la semana en la que íbamos y cancelar es que volvemos a comenzar desde cero. Esto último es lo que no quiere la universidad. La idea es reprogramar, es decir, completar las ocho semanas que nos hacen falta. Llegará un momento en que no las podremos completar y el semestre lo perderíamos. Este semestre como está lo retomaríamos en febrero o marzo de 2019".



