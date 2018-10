‘Seguiremos en paro hasta tener una respuesta clara’: estudiantes

Los estudiantes seguirán marchando, así desde la rectoría de la Universidad Nacional (U. N.) hayan enviado un comunicado en el cual piden que vuelvan a sus estudios y el Gobierno haya anunciado que buscará más recursos para la educación superior pública.



Lo harán hasta que el Gobierno acepte sentarse a negociar con ellos y destine recursos “reales” para solventar la fuerte crisis financiera que asola el sector. O por lo menos así lo afirma uno de los líderes con mayor vocería entre los estudiantes, Alejandro Palacio.

El estudiante de Ciencia política en la sede de Medellín es representante estudiantil al Consejo Superior de la Nacional, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (Acrees) y ha sido voz de miles de estudiantes que desde hace dos semanas han salido a marchar por las principales ciudades del país.



Desde la rectoría de la Nacional pidieron regreso a clases, ¿qué le dice eso?



Yo creo que es importante que entiendan que los estudiantes estamos haciendo un esfuerzo muy grande; incluso, nos estamos arriesgando a que cancelen el semestre académico. Estamos en estas movilizaciones porque defendemos nuestra educación pública.

Yo les digo a la rectora de la Nacional y a los otros rectores (31) del Sistema Universitario Estatal (SUE) que sigamos firmes con las movilizaciones... Ellos han sido claves en este proceso y han demostrado su apoyo. No nos desmovilicemos y sigamos, porque esto es de todos y para todos.



Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Seguirán las movilizaciones?



Vamos a seguir en paro hasta que tengamos una respuesta clara del Gobierno. No quieren hablar. Desde el Ministerio de Educación me buscaron, y les agradecí, pero no quiero una reunión bajo cuerda. Somos tres organizaciones estudiantiles, y están rectores y profesores. Nosotros exigimos una mesa en la que estemos todos, pero no hemos tenido respuesta.



¿Es un paro indefinido?



Todo depende del Gobierno.



¿Cuál es el paso a paso para terminar la movilización?



Primero, una solución de lo inmediato, es decir, los recursos necesarios para salvar las universidades. Con eso podríamos volver a clase. Segundo, una mesa de concertación para debatir qué reforma de Ley 30 queremos, y, tercero, la reforma.

Usualmente marchan dos días, están en paro y luego no pasa nada, y al año siguiente vuelve a repetirse el ciclo. ¿Cómo mantener la movilización y mantenerla además pacífica?



Los hechos violentos son aislados, las marchas han sido en su gran mayoría pacíficas, y nosotros rechazamos cualquier acto violento. Este es un movimiento que debe llenar las calles de creatividad y dignidad, y esa es la forma que usamos y usaremos para mantener la movilización.



Además, se mantiene porque los estudiantes y los colombianos en general estamos indignados; no solo somos los estudiantes, también están los padres, los profesores, los rectores. Estamos haciendo lo mejor para defender nuestras universidades.



El Gobierno anunció en la primera movilización 500.000 millones de pesos para la educación superior pública, pero se evidenció que no era lo que estaban pidiendo ni ustedes ni los rectores...



Una vez más, el Gobierno intentó hacerles conejo a los estudiantes. Tratan de desmovilizarnos diciendo que nos darán 500.000 millones, pero ni un peso es para la base presupuestal, solo para infraestructura –que sí es necesario, pero no es lo más importante–. Se necesitan recursos para la base presupuestal y así no cerrar.



Pero, el Presidente también anunció que buscará un billón de pesos adicionales para la educación superior pública...



No tenemos certeza de que ese dinero vaya para la pública.



El gobierno de Santos intentó en el 2011 reformular la Ley 30, sin embargo, la Mane logró detener el cambio de ley, pero luego no pasó nada más... ¿Va a pasar lo mismo con este movimiento?



Yo creo que el logro de la Mane fue impedir la nefasta reforma de Santos. Lo que necesitamos es tramitar las diferencias. Qué es lo que nos convoca, construir desde la diferencia. No solo un grupo representa la movilización estudiantil. Hay diferentes sectores. Es supremamente egoísta pretender agrupar el movimiento estudiantil en una sola plataforma.



¿Cómo mantenerse unidos?



Estamos avanzando para presentar un pliego único de peticiones.



¿Qué tendrá ese pliego?



Nos dimos cuenta de que si el Gobierno nos ve divididos, pues perdemos la fuerza. Hoy nos reunimos y definimos tres cosas: prioridades (rescate financiero), a qué le apostamos (reforma de Ley 30) y la exigencia de que el Gobierno ponga una mesa de diálogo para empezar a generar concertaciones.



¿Qué diferencias ve en este tema entre el gobierno pasado y el de Duque?



No podemos identificar la propuesta de presupuesto ni de uno del otro. Prácticamente tienen la misma intención, creen que hay que fortalecer el Icetex y la educación privada. Piensan exactamente lo mismo. Yo me atrevería a decir que este es un gobierno recién electo y fuerte y está invisibilizando esta problemática; al igual que el gobierno anterior, ha abandonado la educación superior pública. Sí hay plata, no hay voluntad política.



Duque anunció cambios en el programa Ser Pilo Paga, ¿qué expectativas tienen?



No muchas. Si el Gobierno quisiera cambiar por un modelo que beneficiara la educación superior pública, haría algo distinto. Pero, en realidad, lo que va a hacer es un pequeño retoque; pero pasa lo mismo, recursos públicos para el sector privado.



¿Se ha politizado la movilización?



Yo creo que es importante que toda Colombia entienda que esta no es una marcha anti-Duque ni proPetro. Esta es la defensa del derecho de la educación, y cualquier persona que quiera defender este derecho tiene un espacio en este movimiento estudiantil, que quiere llenar de alegría y dignidad las calles.



