¿Seguirá la matrícula cero en universidades en 2021?

En el año 2021 los retos para la educación seguirán siendo grandes, y uno de ellos es precisamente garantizar la continuidad de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (IES).



Pese a la reactivación económica, el impacto de la pandemia en las finanzas de las universidades, de los mismos estudiantes y sus familias. Ante esta situación, muchos se preguntan si para el nuevo año se dará continuidad a los planes de alivios al sector, incluyendo los recursos para la gratuidad de la matrícula, que este semestre, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, benefició a 611.000 jóvenes.



Cabe recordar que estas ayudas se lograron por el apoyo de varios sectores. Por un lado el Ministerio aportó mediante el Fondo Solidario por la Educación y los fondos de Generación E. Por su parte, las mismas universidades ayudaron con recursos propios, mientras que las alcaldías y gobernaciones también asignaron dinero para este fin.



Pero ahora, colectivos estudiantiles manifestaron su preocupación frente a la continuidad de su formación académica, y pidieron a las diferentes entidades que den continuidad a los programas de ayudas.



Ante esto, en diálogo con EL TIEMPO, la ministra María Victoria Angulo, manifestó que seguirá el apoyo para la matrícula estudiantil: “El Fondo Solidario para la Educación continuará. Estamos trabajando con el Congreso para que pueda tener continuidad y reunir nuevos recursos con el apoyo del Ministerio de Hacienda y el FOME”.



Hace pocos días, tras una reunión con el Viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, el Sistema de Universidades Estatales (SUE), que reúne a todas las universidades públicas del país, aseguró que “el Gobierno Nacional se ha comprometido con mantener recursos adicionales para costear las matrículas de los estudiantes de las distintas IES para el 2021-1”, dijo Jairo Miguel Torres Oviedo, presidente de la organización.



Este fondo, que también incluye recursos para la educación preescolar, básica, media y secundaria, y programas como créditos condonables para pago de pensiones, será vital para la obtención de la matrícula cero del próximo semestre.



Sin embargo, tal y como sucedió este año, estos recursos no alcanzarán para cubrir la matrícula de todos los estudiantes, por lo que sería necesario volver a contar con el apoyo de otras entidades.



Frente a este panorama, ya se empiezan a ver pasos importantes. Esta semana la Universidad de Cundinamarca anunció matrícula cero a todos sus alumnos para el periodo 2021-1, gracias no solo al dinero dado por el Ministerio, sino también a una adición presupuestal por parte de la gobernación por $5.900 millones, más otros $1.300 millones de recursos propios.



Por su parte, el Concejo de Bogotá gestiona $7.250 millones para apoyar a la causa en la Universidad Distrital, mientras que en otras regiones del país las instituciones han pedido la colaboración de alcaldes y gobernadores.



Cabe recordar que gracias a estas ayudas, en el segundo semestre de 2020 se logró evitar una deserción que según proyecciones de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), pudo haber sido de hasta el 25 por ciento.

¿Y las universidades privadas?

El caso de las instituciones de carácter privado es más complejo. Mientras que gracias a la matrícula cero las IES públicas pudieron, en algunos casos, hasta aumentar su número de alumnos, en las privadas sí hubo un impacto en materia de deserción, aunque no tan grande como las previsiones iniciales.



Esto debido a que las universidades realizaron importantes descuentos en el valor de la matrícula, garantizando la continuidad de gran parte de su población estudiantil. Según Ascún, en el sector privado se presentó una disminución de hasta el 17 por ciento del número de estudiantes antiguos, mientras que los nuevos bajaron un 20 por ciento.



Pero al ser privadas, dependen casi exclusivamente de los ingresos por matrículas para funcionar, por lo que la permanencia de los auxilios de descuento puede estar en riesgo.



De hecho, recientemente las IES privadas de Ascún enviaron una carta al presidente Iván Duque pidiendo varias medidas, como un apoyo para la matrícula de alumnos nuevos y antiguos con recursos públicos, facilitar acceso a créditos del Icetex, aumentar la cobertura de Generación E, apoyo al pago de nómina, entre otros.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

