Se viene un año de grandes desafíos para el Gobierno en el sector de la educación

El 2024 promete ser un año lleno de enormes desafíos para el Gobierno en lo que a educación respecta. Porque esta es una cartera que, además de tener la mayor tajada del Presupuesto General de la Nación (PNG) con 14,01 por ciento de todo el gasto público del país, tiene en sus manos algunos de los programas bandera del Gobierno Nacional.



Y la responsabilidad de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, es mayúscula en un sector que, según expertos consultados por EL TIEMPO, reclama resultados y transformaciones urgentes.

De momento, su primer gran reto no es en el escenario del Ejecutivo sino del Legislativo. La última semana de las sesiones del Congreso, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó de manera unánime el proyecto de ley estatutaria que haría de la educación un derecho fundamental (y obligaría al Estado a garantizarla en todos sus niveles de manera universal). Pero ahora debe enfrentar tres debates más (uno en Cámara y dos en Senado) y para ello solo cuenta con tres meses (de marzo a junio), ya que al tratarse de una ley estatutaria se debe aprobar en la misma legislatura.



Esto no será fácil si se tienen en cuenta las demoras que hubo para iniciar y culminar el primer debate, que enfrentó, entre otras cosas, sesiones desiertas por falta de quórum.



Para el Gobierno, este proyecto es fundamental en el propósito de sacar adelante todos sus planes del Plan Nacional de Desarrollo, como aumentar la cobertura en todos los niveles, mejorar la calidad, entre otros puntos.



Pero sobre todo es necesaria para el siguiente proyecto de ley que Mineducación radicaría en el segundo semestre: la reforma de la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia y no solo daría un salvavidas financiero a las universidades públicas, sino que promete transformar considerablemente el sistema, y que desde las universidades privadas se sigue con precaución ante el temor de un desconocimiento del sistema mixto por dar prioridad a las instituciones oficiales.



Según mencionó la ministra Vergara a EL TIEMPO, del primer proyecto dependerá el segundo: “Estamos integrando el derecho fundamental a la educación superior y una vez se cierre toda esa deliberación, abriremos la puerta a la nueva versión del proyecto de ley de educación superior. Es fundamental que estén conectados los procesos para evitar una confusión nacional sobre cuáles son las apuestas de ambos proyectos y garantizar que haya armonía en el debate de la visión de la educación”.



Aunque esperan lograrlo, expertos consultados creen que este año quedarán pendientes otros proyectos de la agenda como la reforma del Icetex y del Sistema General de Participaciones (una bolsa de recursos compartida con salud y saneamiento básico que da alrededor del 70 por ciento de la plata de la educación).

Educación superior



Recién iniciado el año, el presidente Gustavo Petro adelantó uno de los puntos pendientes de este año con la reglamentación, vía decreto, de la nueva política de gratuidad, apuntando, una vez más, a esa meta de universalización (actualmente la cobertura de este sector es del 55 por ciento).



La idea es llegar este cuatrienio a incrementar en 500.000 los cupos en la educación superior (de 2,4 a 2,9 millones de estudiantes). Sin embargo, Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema de Universidades Estatales (SUE), sostiene: “Hemos visto pocos o ningún avance en este tema”.



500.000 es el número de cupos que las universidades públicas colombianas lograron incrementar en los últimos 30 años, lo cual quiere decir que la meta del Mineducación es hacer lo mismo en solo cuatro años.



En ese sentido, la ministra Vergara dice que sí ha habido avances, y planteó la meta de 2024: “En el primer año de gobierno ya logramos incrementar en un punto porcentual la tasa de cobertura. Los cálculos que se hicieron con el sector fueron que lo razonable, mientras se implementaban las estrategias, era una meta de 50.000 para el cierre de 2023. Se superaron 52.000 estudiantes nuevos. Los retos vienen para los próximos tres años, para garantizar que las proyecciones que tienen de 100.000 o 150.000 estudiantes nuevos por año en efecto se logren”.



Para Ricardo Rodríguez, analista educativo, este año será una prueba de fuego para el programa bandera del Ministerio para la educación superior Universidad en Tu Territorio: “La idea del programa no es solo aumentar cupos, sino hacerlo en regiones con las tasas más bajas de cobertura. Y eso implica hacerlo en zonas rurales o con presencia del conflicto, municipios Pdet. Ha habido algunos anuncios de sedes nuevas. Este año debería dar resultados positivos, pero me temo que aspectos logísticos, de personal disponible y de infraestructura sean una piedra en el zapato”.



Quedan pendientes otros retos, como la implementación del PAE Más (que pretende dar alimentación incluso en fechas no escolares), o los esfuerzos en materia de calidad, lo que implica mejorar la formación docente y la aplicación de la planta de profesores, así como aumentar la cobertura en primera infancia. Todo esto en un sector que, no obstante tener 70 billones de pesos de presupuesto, destina solo el 12 por ciento a inversión, cuando en el promedio de los países de la Ocde es de entre el 20 y el 30 por ciento.



​REDACCIÓN EDUCACIÓN