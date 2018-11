Se suspende mesa de negociación entre estudiantes y Gobierno

Luego de casi de 11 horas de reunión entre estudiantes y Gobierno, las partes no llegaron a ningún acuerdo este martes. Voceros estudiantiles aseguran que el Gobierno no tiene "voluntad política para avanzar". Afirman que no se pudo avanzar en el tema de financiación y solicitan una reunión con el Presidente Iván Duque.

"La posición del Gobierno este martes fue intransigente, pues lo único que van a ofrecer es el acuerdo con los rectores. Nosotros exigimos es que se salde el déficit de las universidades e instituciones de educación superior públicas para 2018 (500.000 millones de pesos). El problema es que el pacto con los rectores no incluyó a los estudiantes y tampoco a los profesores", planteó Jennifer Pedraza, vocera de la Universidad Nacional.



Los estudiantes sostienen que el paro nacional se mantiene, que se adelanta desde el 11 de octubre.



"El Gobierno Nacional argumenta que no hay más presupuesto para terminar este año y para adicionar al incremento presupuestal del IPC + 3 para 2019 y el IPC + 4 para los siguientes tres años. No entendemos porque dicen que no tienen plata, pero para programas como Generación E sí lo hay", señaló Valentina Ávila, estudiante vocera de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior.



En el acta firmada por el viceministro de educación Luis Fernando Pérez y los voceros estudiantiles, se deja constancia que el Gobierno Nacional tiene la voluntad para continuar con los siguientes puntos de la mesa de negociación. Sin embargo, los jóvenes y profesores "lamentan" que el Gobierno no busque alternativas diferentes para subsanar la deuda presupuestal de 2018.



"Llevamos varios días de diálogo, pero no encontramos un posición contundente del Gobierno para negociar", indicó Pedraza.



La mesa se retomará, dicen los jóvenes y profesores, hasta que el presidente Iván Duque se reúna con ellos.



"Las negociaciones continuarán con la presencia del Presidente de la República y se incluya una propuesta concreta para el tema financiero de 2018, brindado garantías para el ejercicio de la movilización y la finalización del calendario académico en todas las IES públicas. La confirmación de esa reunión se espera hasta el próximo viernes 9 de noviembre", se lee en el acta.



Así mismo, los estudiantes ratificaron las movilizaciones nacionales para el 8 de noviembre, las cuales se unirán a las convocadas por Fecode ese mismo día para protestar contra la ley de financiamiento.