¿Qué tan viable es destinar recursos del Icetex para la U. pública?

Desde este lunes 19 de noviembre, a puerta cerrada, representantes de los estudiantes sostienen una reunión con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, con el fin de buscar salidas al paro estudiantil que ya completa un mes y nueve días, y que tiene paralizadas a las universidades públicas del país.

Y aunque ninguna de las partes ha querido entregar declaraciones sobre lo debatido en la reunión, un tuit de Jennifer Pedraza, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, reveló parte de las estrategias con las que los universitarios buscan conseguir más recursos.



Vale recordar que los estudiantes han solicitado 500.000 millones de pesos adicionales, para antes de que se termine el año, y que el Gobierno ha advertido que no tiene de dónde sacar más presupuesto al ya asignado (hace unas semanas se autorizó un billón de pesos adicional por concepto de regalías, para los próximos cuatro años).



“¡Plata sí hay, voluntad política, no! Mientras las U Públicas están quebradas, a 2017 el ICETEX reportó utilidades por 948 mil millones de pesos, usufructuando recursos que eran para la educación pública. Sin embargo, @IvanDuque insiste en transferir más plata al ICETEX”, dijo Pedraza en su cuenta de Twitter, @JenniferPedraz.

El mensaje de Pedraza incluía el pantallazo de un documento, aparentemente del Icetex, con diferentes cifras. EL TIEMPO consultó a dicha institución para tratar de identificar si el documento es oficial, así como la información incluida. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.



Pero, más allá de esta situación, queda la pregunta: ¿Qué tan viable es sacarle recursos al Icetex para destinarlos a las universidades públicas?



“Claramente, la mesa de diálogo es la punta del iceberg. En un escenario más grande, que incluya a rectores, académicos y otros sectores, debe revisarse la estructura del sistema, y allí entra el Icetex”, expresó Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana.



Y añadió que si bien el modelo del Icetex es reconocido internacionalmente, “su lógica comercial genera mucho conflicto en el sector de la educación superior, y mucho más luego que se demostró que los recursos que, por reforma tributaria de 2016, deberían ir a las universidades públicas, terminaron en las arcas del Icetex para pagar, entre otros, a Ser Pilo Paga”, puntualizó.

'No es viable por una razón de carácter legal'

Por su parte, Jairo Torres, director del Sistema Universitario Estatal (SUE), aclaró que la propuesta de los estudiantes no es viable por una razón de carácter legal.



“Estamos hablando de los excedentes que genera el Icetex y que de acuerdo a la ley 1002 del 2005, en su artículo segundo, tienen una destinación: el cuarenta por ciento se otorga en nuevos créditos; el treinta por ciento, a subsidios a población vulnerable (jóvenes de escasos recursos que acceden a créditos del Icetex) y un treinta por ciento a fortalecimiento de capital. Así opera, entonces no se puede entender que los excedentes deI Icetex se pueden transferir a las universidades”, aclaró Torres.



Sin embargo, también considera oportuno pensar en una reforma estructural al Icetex, por la vía legislativa, para replantear su funcionamiento.



“Que se haga una reforma en profundidad para su dinámica de funcionalidad en la educación pública superior, pero eso es otro asunto; pero hoy, de acuerdo a la propuesta de los estudiantes, hay que decir que no es viable jurídicamente”, dijo Torres.



Sobre la exigencia de más recursos económicos como condición para levantar el paro, reconoce que el presupuesto asignado no resuelve el ciento por ciento el problema de financiamiento pero sí lo considera como un logro importante.



Por eso, espera buenos y prontos resultados de la mesa de negociación, para resolver la crisis generada por el cese de actividades académicas. Y para que el semestre se pueda salvar, teniendo en cuenta que varias universidades decidieron suspender el semestre según con lo establecido por la Ley (no aplazarlo ni cancelarlo) mientras se llega a un acuerdo con el Gobierno. La idea -añade- es reprogramar las clases perdidas.



“Necesitamos construir una ley de financiamiento que haga posible una fuente definida de recurso para que la universidad pública sea sostenible en el tiempo y no simplemente en cuatro años. Tiene que ser un elemento latente su discusión en aspectos de mediano y largo plazo", agregó.



