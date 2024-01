Se podrían suspender actividades en la IUC por denuncias contra Carlos Moreno de Caro

Luego de que se conocieran varias denuncias hechas por trabajadoras de la Institución Universitaria de Colombia (IUC) en contra el excongresista Carlos Moreno de Caro (fundador de la entidad), por presunto acoso laboral, el Ministerio del Trabajo ha dicho que abrirá un proceso de investigación.



Las pruebas, que han circulado en varios medios de comunicación y redes sociales, revelan situaciones de confrontación verbal y trato inapropiado que han sido respaldadas por testimonios de otros empleados de la institución.

En diálogo con EL TIEMPO, Edwin Palma, viceministro de Trabajo, aseguró que a partir del martes se activarán los procedimientos pertinentes del caso que contemplan, en primera instancia, una visita de inspección a la institución y, posteriormente, un minucioso desarrollo de la investigación. “Habrá que compulsar copias a la Fiscalía si encontramos méritos”, señaló.



Según Parra, desde que llegó la primera denuncia por acoso laboral en contra del excongresista, ha recibido tres testimonios más de otras trabajadoras mediante distintos canales de comunicación.

Carlos Moreno de Caro, exsenador. Foto: YouTube: dejenjugaralmoreno

A través del viceministro, este diario pudo conocer el caso de una mujer migrante que denuncia contratos ilegales en la institución y acoso sexual. Otros testimonios manifiestan que las trabajadoras han sido víctimas de acoso laboral por parte de la directora de recursos humanos de la Institución Universitaria de Colombia y que los maltratos y humillaciones han derivado en múltiples secuelas físicas y emocionales. Cabe aclarar que estas denuncias no han podido ser comprobadas y serán parte del proceso de investigación.



Ante estos hechos, el viceministro de Trabajo pidió a las afectadas que se presenten ante el Ministerio para profundizar la denuncia e iniciar cuanto antes la investigación contra el excongresista.



Palma aseguró también que Moreno de Caro no tiene ninguna incidencia en el Ministerio de Trabajo, luego de que el excongresista les dijo a sus empleadas que no se hicieran “ilusiones” al denunciar porque él sabía cómo se “maneja eso”.



“Cuentan con todas las garantías para que en el marco de las competencias que tenemos puedan ser escuchadas, orientadas y atendidas”, anticipó el viceministro y les solicitó a las mujeres contactarse con la cartera de Trabajo o con él para profundizar en las denuncias.



De igual forma, el funcionario aclaró que en el caso de que no se puedan comprobar estas acusaciones, es posible sancionar a la persona señalada hasta por 5.000 salarios mínimos legales vigentes (smlv) y manifestó que esta semana comprobarán si es posible suspender actividades en la institución conforme a la ley 1610 de 2013. Asimismo, recordó que los trabajadores tienen una opción sancionatoria ante el juez laboral.

La primera denuncia

Las denuncias en contra del excongresista se conocieron a partir del caso de María Fernanda Ríos, una joven que se desempeña como asistente administrativa en la institución y reveló en medios de comunicación haber sufrido un ataque de pánico mientras trabajaba en el lugar.



En una carta enviada a recursos humanos de la universidad y con copia al Ministerio de Trabajo, Leidy Tatiana Martínez, compañera de María Fernanda, también afirma que ha sufrido maltrato, insultos y agresiones por parte del señor Carlos Moreno de Caro, situación que, según varias de las trabajadoras, es reiterativa.



Carlos Moreno de Caro, de 77 años e ingeniero industrial de profesión, fue senador entre 1998 y 2006 por el Movimiento de Defensa Ciudadana y el partido que creó en su momento Dejen Jugar Al Moreno. Se alejó de la política cuando fundó en 2010 la Institución Universitaria de Colombia, la cual funciona en cinco sedes de Bogotá.



A pesar de la polémica que han suscitado estas denuncias, el excongresista no ha emitido comentarios al respecto y se ha negado a hablar ante los medios de comunicación.