Así funcionarán los puestos de vacunación en colegios y universidades

Los ministerios de Salud y Educación emitieron una nueva circular con la cual se busca impulsar el retorno a las clases presenciales en el país mediante la vacunación de estudiantes con edades entre los 12 y 24 años.



La idea es que, entre otras estrategias, se instalen puestos de vacunación en los colegios e instituciones de educación superior por medio de alianzas entre las mismas instituciones, las secretarías de Salud y las secretarías de Educación.



Así lo explicó la ministra de Educación, María Victoria Angulo: "El proceso de retorno a los espacios físicos de clases y laboratorios avanza hacia la plena reactivación de la educación presencial en el país y, en este marco, esta circular conjunta con el concurso y sinergia entre los actores de Salud y Educación en cada una de las regiones del país, contribuirá a mayor protección de los estudiantes contra el virus del covid-19, a generar más confianza en el retorno y con él a contribuir con la calidad de la educación, el desarrollo socioemocional y las trayectorias educativas completas".



De esta forma, la circular orienta a que los diferentes actores organicen y lleven a cabo programas y jornadas de vacunación al interior de las instituciones educativas oficiales, privadas, en las instituciones de educación superior y en las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano.



Esto permitirá la ubicación de puestos de vacunación en las instituciones educativas con el fin de aplicar los biológicos a la población estudiantil.



Toda esta campaña deberá ir acompañada con espacios de socialización con los padres de familia y cuidadores, así como docentes y directivos docentes que trabajan en los colegios y universidades.



En caso de los menores de edad, será necesario el diligenciamiento del consentimiento informado, tanto por el alumno como por los padres o representantes legales en caso de acceder a la vacuna contra la covid-19.



Esto quiere decir que la vacunación no será obligatoria para los menores y que en todo caso serán los padres los que tomen la decisión de aplicar o no la vacuna a sus hijos.



De igual manera, la ministra Angulo señaló que la idea es que la vacunación inicie en los grados más altos, es decir, en el caso de colegios serán los jóvenes de grado once los primeros en ser inmunizados.



Cabe aclarar que esta circular no significa que todos los colegios tendrán puntos de vacunación en su interior, aunque sí se espera que puedan ser instalados en la mayor cantidad de instituciones. Su distribución dependerá de las estrategias de cada secretaría de educación.



Con esta estrategia se espera cubrir a una población de alrededor de 11 millones de personas, de los cuales 3,1 millones corresponden a menores de 12 a 15 años, 3,2 millones a jóvenes de 16 a 19 años y 4,3 millones a personas de 20 a 24 años.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

