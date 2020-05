Se desata polémica por cambios en admisiones de Universidad Nacional

El anuncio de la Universidad Nacional de modificar las condiciones de admisión para el próximo semestre, por motivo de la pandemia, suscitó todo tipo de reacciones, en contra y a favor.



La polémica surgió cuando la rectora Dolly Montoya señaló que en el siguiente periodo académico se tendrán en cuenta los resultados de las pruebas Saber 11, en el caso de los aspirantes inscritos que no presentaron el examen de admisión, el cual no se realizará por cuestiones de salud.

Así las cosas, se tienen tres grupos dentro de los más de 40.000 aspirantes: los que ya presentaron examen, a los que se les tendrá en cuenta las pruebas de estado y quienes, por alguna razón, no cuentan con ninguna de las dos.



De acuerdo con la UNAL, se diseñará una metodología para atender cada caso y garantizar que se mantengan los criterios académicos para el ingreso.



Ante esta noticia, muchas voces se levantaron defendiendo o cuestionando esta decisión. Uno de ellos es Ricardo Angarita, estudiante de Ingeniería Industrial de la universidad, quien se manifestó en contra de la medida:



“Es una cuestión de calidad. Una garantía de la universidad era el ingreso de los estudiantes mejor calificados, y para ello se instauró el examen, el cual es mucho más difícil que las pruebas Saber”.



Y añadió: “El problema con esto es que muchos nos esforzamos por pasar ese examen de ingreso. No es justo que después de tanto se bajen los estándares, permitiendo que alguien ingrese a la Nacional sin que se le apliquen los mismos filtros a la que otros nos vimos sometidos”.



Varios estudiantes como Angarita se sumaron a una tendencia en redes sociales en la que se cuestionaba la medida. Sin embargo, también fue objeto de muchas críticas, algunas de los mismos alumnos de la institución.



Tal es el caso de Mariana Cifuentes, estudiante de Derecho: “Estar en contra de esta medida es discriminatorio. Muchos de los aspirantes merecen ingresar a la universidad pero no pueden presentar el examen por el aislamiento. ¿Les vamos a negar la oportunidad y obligarlos a aplazar su deseo de estudiar seis meses más por capricho?”.



Para Cifuentes, incluso, ni siquiera se debería estipular un criterio académico para ingresar, dado que con esto se negaría el acceso a educación de calidad: “Muchas veces incluso personas realmente brillantes sacan malos resultados en pruebas Saber porque no recibieron buena educación en sus colegios. Los exámenes de ingreso los discriminan. Y muchas personas acomodadas entran a la universidad, pasan los exámenes, quitando cupos a personas de menos ingresos”.



Para José Luis Barrera, egresado de la Universidad Nacional y actualmente estudiante de maestría en la misma institución, la decisión de las directivas fue acertada:



“La cuestión acá es que nos encontramos en un escenario totalmente inesperado. La universidad no se puede quedar sin recibir nuevos alumnos, por lo que requiere una nueva manera de hacer sus admisiones. Y de hecho es una medida incluyente, porque también da una oportunidad a personas que ni siquiera cuentan con Icfes”.



Y agregó: “Es una medida temporal, no permanente, y no es la única institución que ha tenido que adaptarse a la pandemia. También es entendible la postura de los que no quieren filtros, pero lastimosamente los cupos en la universidad son limitados y por ende es necesario un criterio de admisión, y al ser una institución pública, el dinero no debe primar. De momento, el nivel académico es la mejor opción”.



