¿Se debe expulsar a un estudiante por tener sexo en el colegio?

Por medio de la sentencia T-364 de 2018 (con fecha del 4 de septiembre), la Corte Constitucional falló a favor de dos estudiantes de una escuela militar que reclamaban el reintegro a la institución, luego de ser expulsados por tener sexo dentro del plantel.



El hecho, sucedido en 2017, fue captado en video por un guardia de seguridad del centro educativo y esto sirvió como prueba para la expulsión, pues la institución catalogó el episodio como una “falta gravísima”.

El alto tribunal encontró, sin embargo, que la expulsión de los estudiantes fue una “sanción desproporcionada porque lo ocurrido hace parte de la esfera íntima de las personas y no afecta a terceros”. Y añadió que el castigo fue desproporcionado, pues el manual de convivencia contemplaba atenuantes que no fueron tenidos en cuenta. En ese orden de ideas, la Corte ordenó el reintegro de los alumnos.



Si bien este es un hecho específico, establece un precedente en el sector educativo. Especialistas en educación y salud mental dieron a EL TIEMPO su opinión al respecto.



Para Mery Jiménez, rectora del colegio distrital Jaime Garzón, la solución no es la expulsión, sino educar con estrategias aplicadas desde temprana edad.

Para nadie es un secreto que a esa edad, los jóvenes están despertando su sexualidad, y esas ganas de conocer más los llevan a experimentar FACEBOOK

TWITTER

“Para nadie es un secreto que a esa edad, los jóvenes están despertando su sexualidad, y esas ganas de conocer más los llevan a experimentar. Debemos formar y educar, antes de pensar en expulsar”, considera la educadora. Jiménez reconoce la importancia de que los niños aprendan desde el grado cero a valorar su afectividad.



“Los menores tienen que aprender sobre sus cuerpos, sobre lo que es público y privado. Y esto no tiene que venir solamente desde las instituciones educativas, también desde el hogar”, agrega.



En una posición similar se encuentra Victoria Cabrera, docente del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, al advertir que la expulsión es ignorar el tema.



“Al tratarse de una expresión íntima, hay espacios para que los escolares tengan la oportunidad de ser escuchados. Se debe crear una comunicación abierta entre adulto y estudiante para intercambiar conceptos. De no lograrse, lastimosamente no estamos educando”, sugiere. Según la experta, ese tipo de sucesos no se pueden ignorar porque “se formaría el fenómeno de la bola de nieve, en donde se replica el comportamiento”.



Por el contrario, Sonia Muñoz, rectora del colegio Rochester, opina que la expulsión es válida porque es una “falta gravísima, mirándola desde la parte moral y ética”.



“Así no esté en el manual de convivencia, el acto no tiene ninguna presentación. No pueden decir que no afectó a ningún tercero si el centinela los vio y afectaron el buen nombre de la institución y el de la niña”, enfatizó.



Asimismo, Muñoz considera que las instituciones educativas deben respetarse porque “son lugares sagrados, y no espacios para tener relaciones sexuales”. “Esto podría abrir una puerta muy grave para la educación, porque los manuales buscan que los menores no tengan ninguna intimidad en lugares escolares”, dice.



Para Olga Albornoz, psiquiatra infantil, es importante que los adolescentes diferencien entre un lugar privado y uno público. “En el colegio se enseña matemáticas, geografía y ciencia. Los valores, por su parte, se enseñan en la casa”, precisó. Además, aclaró: “El sexo es una situación normal, pero hay cosas que son privadas. Desde la cuna, los padres deben enseñarles a sus hijos a tener respeto por sí mismos, por los otros y por las instituciones”.



La especialista advierte, sin ánimo de impartir juicios de valor, que esas situaciones se pueden generar porque esos valores están bloqueados.

“Si la institución considera que tener relaciones sexuales en sus aulas es un irrespeto, está en todo su derecho”, puntualizó Albornoz.



Algunos especialistas dicen que estas situaciones pueden generarse porque el colegio es el único punto de encuentro donde las parejas se pueden reunir, pues sucede que en sus casas les prohíben las relaciones sentimentales.

¿Qué hacer?

Expertos coinciden en que la solución es la prevención. La docente de la Universidad de La Sabana considera que los manuales de convivencia sí deben prohibir estas situaciones, pero con un lenguaje claro y sin connotación negativa.



Según Jiménez, rectora del colegio distrital Jaime Garzón, la institución realiza “un seguimiento a las parejas, y sin satanizar, vemos cómo se desarrolla el noviazgo. Periódicamente abrimos una escuela de novios para enseñarles el respeto por el cuerpo y por el otro”, apunta y concluye que “los padres no se pueden cerrar a que los menores tengan novio (a), sino que deben ser conscientes de que están despertando su intimidad, el amor, y enseñarles sobre la confianza y el respeto”.

Violación al derecho a la propia intimidad

El psiquiatra infantil Álvaro Franco considera que el fallo es muy apropiado porque, según dice él, la institución educativa “lo hizo todo mal” y es la principal responsable de la violación del derecho a la intimidad. Y, aunque aclara que el encuentro sexual entre los dos estudiantes pudo tratarse de un acto inapropiado dentro de la institución educativa, correspondía a un acto íntimo que debió haber sido respetado.



CAMILO PEÑA

EL TIEMPO

En Twitter: @penacamilo