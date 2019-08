¿Se debe estudiar lo que uno quiere o lo que exige el mercado?

¿Será que lograré emplearme con facilidad? ¿Tendré un salario aceptable? ¿Podré tener una estabilidad laboral sólida? Estas y otras preguntas surgen al momento de escoger una carrera universitaria. No es un proceso sencillo y, sobre todo, si se tiene en cuenta los altos niveles de desempleo juvenil: 18,1 por ciento.



Ante este panorama y con el objetivo mejorar el acceso a la educación superior en Bogotá, la candidata a la alcaldía Claudia López propone crear la Agencia de Educación Superior, cuyo objetivo principal será hacer viables los programas de innovación en el sector universitario e incentivar a los jóvenes para que estudien carreras de acuerdo a las demandas de los empresarios.

En un trino, la candidata del partido Alianza Verde señaló que la agencia "pondrá la plata para 20.000 cupos de educación superior gratuita, pero en carreras que demande el mercado laboral. No se trata de educarnos por educarnos, es recibir la formación necesaria para ocupar la demanda de las empresas", escribió en su perfil de Twitter.

Sin embargo, López borró el trino (argumentando que fue escrito por una persona de su equipo) luego de que fuera fuertemente criticada en las redes sociales. Los tuiteros advirtieron, por ejemplo, que las facultades de humanidades podrían desaparecer porque esas carreras no están en el radar de los empresarios.



EL TIEMPO trató de comunicarse con la candidata para que explicará en detalle la propuesta pero no fue posible.

Este tuit lo puso una persona de mi equipo, no yo. Pido excusas nada que ver! — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 14, 2019

Expertos hablaron sobre la viabilidad de formar a jóvenes en carreras profesionales que demandan actualmente las compañías.



Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, dice que no se debe condicionar a los jóvenes a estudiar una profesión según las exigencias del mercado.



"El Estado no puede intervenir en el ámbito privado de selección u oficio que caracteriza los regímenes absolutistas. La libertad y el desarrollo de la personalidad acompañan la restricción de los poderes públicos en este sentido", señala Jaramillo, añadiendo que en lo que se debe trabajar es en el divorcio que existe entre el sistema educativo y el mundo laboral que determina, entre otras, la alta tasa de desempleo juvenil.

Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, opina el problema de fondo no es necesariamente lo que necesitan los empleadores, es lo que requiere el país.



"Con la masificación de la cobertura en educación superior y la aparición de múltiples maneras de formación para el trabajo (distintas a la educación superior tradicional), el problema radica más en proyectar las opciones de empleabilidad, pues en la lógica de los empresarios de Bogotá y con la amplia oferta educativa que hay, ellos no tienen tanto problema de hallar el talento que requieren", señala Lopera.



Entre tanto, Jorge Leguizamo, director de admisiones de Planeta Formación y Universidades en Colombia, indica que se debe hacer un análisis del estado actual de la educación en Bogotá, las estructuras existentes de instituciones públicas y privadas que tienen experiencia y la capacidad para enseñar las carreras técnicas y profesionales que se requieren para el desarrollo de la ciudad.



"Es fundamental recordar que hay un trabajo muy fuerte que se debe realizar en cuanto a la cultura de estudio que tenemos los bogotanos. Estimular la búsqueda de conocimiento en las personas va a ser clave para poder ser una mejor ciudad a futuro. El cambio no es solo en ofrecimiento de programas educativos, sino en fomentar el estímulo a estudiar", sugiere Leguizamo.



