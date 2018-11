Se acaba el tiempo para que universidades salven el semestre

El paro nacional estudiantil que se adelanta desde el 11 de octubre ya está generando efectos negativos en las universidades públicas del país. Hasta el momento, la Universidad del Atlántico y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia decidieron suspender el semestre académico y reanudar las clases en el 2019.

La situación para los rectores resulta preocupante, teniendo en cuenta que, según el Sistema Universitario Estatal (SUE), hasta ahora 26 de las 32 universidades públicas del país se encuentran en cese de actividades.



Hoy será un día clave para definir esta situación porque la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y los estudiantes se sentarán de nuevo en la mesa de negociación para encontrar una salida a la crisis.



A la reunión también se espera que asista un representante del Ministerio de Hacienda para discutir los temas presupuestales con los jóvenes, tal como lo afirmó el presidente Iván Duque en declaraciones a Blu Radio.



Ricardo García, rector de la Universidad Distrital, espera que con la reunión fijada para las 8 de la mañana se levante el paro nacional.



“Es muy inquietante la situación que se presenta porque, por una parte, hay una petición razonable y justa de mayor financiación para la universidad pública, pero por otra, la prolongación del paro provoca una situación crítica como es el riesgo de la pérdida del semestre”, afirmó García.

El rector explicó que “se está llegando a un límite” para recuperar el mes que se ha perdido de clase.



“El límite existiría hasta hoy para recuperar el tiempo hasta finales de diciembre. De no ser así, ensayaríamos la posibilidad de que se haga en enero”, indicó.



De acuerdo con García, perder el semestre académico no solo es “terrible para las familias” sino que las pérdidas económicas serían incluso mayores que el dinero que prometió el Gobierno para las universidades públicas.



“Cada semana se están perdiendo 500 millones de pesos por el paro; si se cancela el semestre, son más de 10.000 millones de pesos los que se pierden. Eso supera por mucho lo que pudimos ganar con las concesiones que ha hecho el Gobierno”, dijo García.



Entre tanto, la Universidad Nacional informó la semana pasada que, probablemente, el semestre se reprogramará para los primeros meses del 2019.



“Discutimos con los estudiantes, y ellos tienen claro que el tiempo sigue corriendo. El semestre hay que reprogramarlo, pero puede llegar el momento en que sea imposible recuperarlo. Lo que estamos buscando es que los jóvenes vuelvan a la actividad académica para no tener que cancelar el semestre”, dijo Jaime Franklin, vicerrector de la Universidad Nacional.



Esa institución educativa ha sostenido que por el paro pierde 2.000 millones de pesos diarios en sus nueve sedes.



Entre tanto, la Universidad del Atlántico ya canceló el semestre. La comunidad educativa de esta institución, a través de una consulta virtual, decidió que seguirían en las protestas hasta que se llegue a acuerdos con el Gobierno. Así, las directivas anunciaron que las clases se reanudarán el próximo año.



Otra de las decisiones más severas que se han tomado tiene que ver con la Universidad del Valle, cuyo rector, Édgar Varela, ordenó suspender las actividades académicas y administrativas hasta nuevo aviso, con el objetivo de proteger la integridad de los estudiantes y los bienes de la institución ante la posibilidad de actos vandálicos en las manifestaciones.



“No tenemos previsto cancelar el semestre, esa palabra no existe en nuestro vocabulario. El semestre va en seis o siete semanas, y estamos en la mitad”, manifestó Varela.



Una situación similar se vive en la Universidad Industrial de Santander (UIS), pues allí del Consejo Superior no ha tomado la decisión de cancelar el semestre. Sin embargo, ya se contempla la modificación del calendario.



La Universidad de Antioquia se ha reunido a diario en los últimos días, pero hasta el momento no ha dado la orden de cancelación.

Paro nacional estudiantil ya completa 40 días

Durante el cese de actividades que se adelanta desde el 11 de octubre, los estudiantes se han movilizado a nivel nacional aproximadamente ocho veces.



Según Álex Flórez, representante de los estudiantes de universidades de Colombia en el Consejo Nacional de Educación Superior, se espera una nueva convocatoria de marchas para el próximo 28 de noviembre, en caso de no lograrse un acuerdo con el Gobierno.



“El foco de nuestras manifestaciones sigue siendo el tema de educación, al margen de que se presenten otras marchas de otros sectores sociales”, afirmó en relación con otras movilizaciones previstas en el país.



EDUCACIÓN