Se abren las inscripciones para las pruebas Saber 11 de calendario B

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció que ya están abiertas las inscripciones para las pruebas Saber 11 de calendario B, las cuales se llevarán a cabo el domingo 27 de marzo de 2022.



Estas pruebas se realizarán de manera totalmente presencial y a lápiz y papel, y en la misma fecha se estará aplicando el examen de Validación y Pre Saber, estas últimas sí de manera electrónica y en casa.



Así lo explicó Mónica Ospina Londoño, directora general del Icfes: “Con el inicio de las actividades del cronograma para las pruebas de calendario B en 2022, desde el Icfes seguimos fortaleciendo los procesos de evaluación como un mecanismo eficaz para brindar insumos que permitan trabajar por la mejora continua de la calidad de la educación en todos los rincones de Colombia. Nos sentimos complacidos en anunciar la fecha de apertura de las inscripciones para la presentación de las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, cuya aplicación se realizará el 27 de marzo".



De acuerdo con la entidad, con la prueba Saber 11, el Icfes busca proporcionar al estudiante elementos que le permitan realizar una autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida, comprobar el grado de desarrollo de sus competencias y contribuir a la evaluación de la calidad de la educación en los establecimientos educativos del país.



“Por eso, recordamos a los rectores y a los establecimientos educativos la importancia de realizar el proceso de inscripción de sus estudiantes a tiempo, para que no se vea afectado su proceso hacia la educación superior”, enfatizó la funcionaria.



Cabe recordar que esta prueba está dirigida no solo a estudiantes que están por finalizar el grado 11 en establecimientos educativos del país o institutos de validación, sino que también pueden inscribirse, de manera individual, personas graduadas que deseen mejorar su puntaje o que no hayan presentado el examen con anterioridad.



Por otra parte, el examen de ensayo Pre Saber busca familiarizar a los estudiantes e individuos interesados con la estructura y las condiciones de aplicación de Saber 11.



Por último, a la prueba Validantes se pueden inscribir las personas que no se encuentran matriculadas en una institución educativa y que quieran alcanzar su título de bachiller, siempre y cuando para la fecha de presentación del examen ya hayan cumplido 18 años. El Instituto también ofrece esta prueba a los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia.

Fechas importantes

- Registro y recaudo ordinario: hasta el 30 de noviembre de 2021.



- Registro y recaudo extraordinario: del viernes 3 de diciembre al martes 14 de diciembre de 2021.



- Citaciones: se darán a conocer el sábado 12 de marzo de 2022.



- Aplicación de Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación: domingo, 27 de marzo de 2022.



- Publicación de resultados de estudiantes e individuales Saber 11 en página web: sábado, 28 de mayo de 2022.



- Publicación de resultados de Validantes y Pre Saber (incluye diplomas y actas de aprobación de Validación General del Bachillerato): sábado, 04 de junio de 2022.

Cómo inscribirse

Por lo general, el proceso de prerregistro lo realizan las instituciones educativas, las cuales comunicarán oportunamente a los estudiantes su número de registro. El proceso de pago se puede hacer en línea por medio del botón de PSE en la página web del Icfes.



Igualmente, el pago se puede realizar de manera presencial en las sucursales de Davivienda y el Banco de Bogotá, y en corresponsales bancarios autorizados por el Banco Davivienda.



