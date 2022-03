Esta semana se conoció que la alimentación escolar de los 32.000 niños y adolescentes que reciben este servicio en la ciudad de Bucaramanga se encuentra en vilo por cuenta de la falta de suministros.



Hace solo tres semanas fueron otros 106.000 estudiantes los que quedaron desprotegidos por unos días luego de que la Secretaría de Educación de Cartagena suspendió la entrega del Programa de Alimentación Escolar de la ciudad por incumplimiento de los operadores, quienes alegaban un aumento en los precios de los alimentos.



Estos hechos, sumados a algunas irregularidades representadas en el inicio tardío del programa o la entrega de raciones minúsculas o alimentos en mal estado, hacen parte de los problemas que se han vivido en algunas partes del país nada más este año, pero que resultan ser situaciones ya repetitivas año tras año.



De acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de la República, elaborado a partir de información reportada por la Unidad de Alimentación, creada por el Ministerio de Educación, en 2021 un total de 83 secretarías de Educación del país manejaron de manera adecuada el servicio de alimentación, mientras que las irregularidades, representadas principalmente en incumplimientos, se dieron en 13 de ellas: Amazonas, Popayán, Putumayo, Pitalito, Nariño, Magdalena, Cauca, Córdoba, Chocó, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Vaupés.



El ente de control, además, reportó que durante el año pasado, 11 entidades territoriales (el 11,45 por ciento), presentaron suspensiones del servicio durante la vigencia, por diferentes causas, unas de planeación y otras por factores externos como los de orden público, entre ellas Quindío, Duitama, Ibagué, Magdalena, Nariño y Huila. Son preocupantes los casos de Lorica, Neiva, Sincelejo, Córdoba, Montería, las cuales, además de que no tuvieron un inicio oportuno, presentaron suspensión del servicio.



En su informe la Contraloría también genera un importante llamado de atención sobre 16 entidades territoriales en las que menos del 50 por ciento de los estudiantes recibieron el servicio de alimentación: Soledad, Bello, Valledupar, Malambo, Sucre, Casanare, Guaviare, Sabaneta, Pitalito, Montería, Sahagún, Pereira y Amazonas.



Por estos hechos el órgano de control ha emitido en segunda instancia 35 fallos con responsabilidad fiscal contra entidades territoriales y operadores del PAE en 6 departamentos, 17 municipios y una entidad del orden nacional por valor de 7.901 millones de pesos.



Respecto a la manera en que estas denuncias son manejadas, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló que se han mejorado los mecanismos de denuncia, las cuales incluso se pueden hacer en línea. “Es claro que nunca se debe despreciar o desconocer una queja o información de la comunidad, siendo la instrucción que además debe notificarse públicamente durante el proceso lo encontrado y lo decidido en caso de ser subsanable”, señaló.



De acuerdo con la funcionaria, “la mayor preocupación (para la entidad) está en el inicio tardío del programa, las interrupciones durante el calendario escolar, la calidad de los alimentos y los procesos de contratación que garanticen procesos plurales y transparentes. Como hemos indicado, las investigaciones están a cargo de los organismos de control y nosotros contribuimos con toda la información que acompaña el proceso, a lo cual se sumaron los desarrollos normativos que endurecen el marco sancionatorio del programa”.



Esta nueva normativa está contemplada, entre otras, en la Resolución 335 del 23 de diciembre del 2021, la Ley de Transparencia y la Ley 2167, las cuales extienden a diez años las inhabilidades a quienes incurran en incumplimiento contractual del PAE, y exige a las entidades territoriales garantizar la prestación del servicio durante el 100 por ciento del calendario escolar.



Adicionalmente, sostiene Mineducación, la Unidad de Alimentación presta asistencia técnica a las 96 secretarías de Educación, además de realizar un monitoreo constante sobre la ejecución del programa, entre otras, con auditorías en sitio.



Pese a estos esfuerzos y cambios normativos, varios escándalos se siguen registrando a lo largo y ancho del país. Y es que no hay que desconocer la dificultad logística que implica que el programa opere en más de 40.000 sedes educativas (el 96 por ciento del total) y atienda a 5,8 millones de estudiantes.



Por ejemplo, en Bucaramanga se encontró este año a un operador que estaba alterando las facturas de los alimentos que sirven de materia prima para el programa. Así mismo está el caso de Huila, donde se estaban entregando alimentos en estado de descomposición a los estudiantes, ante lo cual esta semana la secretaría de Educación del departamento presentó un informe a la Procuraduría General de la Nación.



Con todo esto, Mineducación destaca avances en términos de cobertura y logística, que han permitido que, si bien no desaparezcan, la ocurrencia de estos actos que terminan afectando a la niñez sean cada vez menos frecuente y más fáciles de identificar y sancionar, algo que es reconocido por diversos sectores. Sin embargo, al tratarse no solo de recursos públicos, sino de actos que afectan la integridad y derechos de los más pequeños, expertos sostienen que se debe trabajar más en el control y vigilancia a la ejecución de los contratos, compromiso que debe ser, además, legado al siguiente gobierno.



“El PAE siempre ha sido un programa sumamente difícil de manejar –sostiene el analista Ricardo Rodríguez–. Es cierto que la frecuencia y magnitud de los escándalos ha venido disminuyendo. Sin embargo, es claro que se trata de la alimentación y salud de los niños, quienes muchas veces solo comen esa ración en todo el día, y que el programa ha ayudado por eso mismo a reducir los índices de deserción e inasistencia. Por ello no se deben dar estos casos nunca y debe ser prioridad de las alcaldías y el Gobierno Nacional (así como de los candidatos) acabar con las condiciones que propician estas irregularidades”.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo. Foto: Cortesía

¿Cuáles considera que son los mayores avances del actual gobierno respecto al PAE?



En este Gobierno se incrementaron en 50 por ciento los recursos del PAE. Asimismo, la cobertura total del PAE sigue aumentando: de 5´300,000 en 2018, se llegará en 2022 a 6 '000.000 de niños y niñas recibiendo el PAE. También se puso en marcha la Unidad Administrativa de Alimentación.



Durante la pandemia se logró implementar el PAE en Casa y cumplir la meta del cuatrienio de atención rural, así como poner en marcha las veedurías de padres. Debe resaltarse que Colombia fue el único país de América Latina que en esos 2 años de pandemia logró ampliar cobertura.



También hay que destacar el desarrollo del sistema de información del PAE, SIPAE, que permitirá planear, ejecutar y hacer seguimiento al cumplimiento de las entregas de los menús establecidos y con el número de raciones asignadas. Sistema al que cualquier ciudadano podrá acceder en consulta y para reportar irregularidades.



Asimismo, ha emitido nueva normatividad que permite fortalecer el Programa de Alimentación Escolar en las regiones del país. En ese sentido y en un trabajo coordinado con el Congreso de la República, la Comisión de Moralización, la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia, el presidente Iván Duque Márquez sancionó hoy la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción que contiene artículos que fortalecen las medidas contra la corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).



¿Qué hacer para que el inicio de clases se dé a la par que el inicio de la entrega del PAE?



Pasamos de 25 secretarías de Educación que iniciaron de manera oportuna en 2018 a 67 en 2022. Para lograr el 100 por ciento el presidente Iván Duque sancionó la Ley 2167 del 22 de diciembre de 2021 que garantiza la prestación del servicio de alimentación escolar de manera oportuna y de calidad durante el 100 por ciento del calendario académico.



Esto significa que tanto la Nación como las entidades territoriales deben garantizar como mínimo la continuidad de los recursos de la vigencia anterior adicionados en el IPC. Lo cual, no solo hace estable el programa, si no que además genera la oportunidad de planear, adelantar procesos contractuales y realizar el alistamiento con un año de anticipación. En consecuencia, para el 2022 se dejan todas las herramientas para que el 100 por ciento de las Secretarías de Educación empiecen a tiempo y los estudiantes cuenten con el PAE desde el primer día de clase.



¿Qué puede esperar un contratista o cualquier otro actor que incurra en cualquier tipo de irregularidad?



El Artículo 51 de la nueva Ley de Transparenciaque adiciona el Literal d. al Artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, extendiendo a 10 años la inhabilidad por "haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposición de dos (2) o más multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de Alimentación Escolar…".



Asimismo, y con la firme intención de que el PAE opere con eficiencia y durante todo el calendario escolar, en el Artículo 52 se estableció que las entidades estatales al celebrar un contrato de alimentación escolar, incluyan las cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad de los contratos, las cuales, en todo caso se entenderán pactadas aun cuando no se hayan consignado de forma expresa en la minuta contractual.



Gracias a esto, se asegura que ante incumplimientos y en caso de presentarse la caducidad, los recursos se liberen para dar continuidad en la prestación del servicio y no afectar a los niños y jóvenes beneficiarios. Y adicionalmente que los proveedores sujetos a la imposición de esta medida sean inhabilitados para celebrar este tipo de contratos con otras Entidades Estatales.



¿Cuál es el PAE que se va a dejar al próximo Gobierno?



Después de todas las acciones mencionadas, podemos indicar que estas medidas permiten dejar un Programa de Alimentación Escolar con una institucionalidad que no tenía, gracias a la creación de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) como ente rector de la política de alimentación escolar, adscrito al Ministerio de Educación.



6 millones de niños que representan el 75 por ciento del sistema, lo que implica un avance bien importante gracias a los incrementos en los recursos, presupuesto que debe seguir esta senda incremental para lograr continuar avanzando en las coberturas del programa. Se crearon distintas modalidades de PAE como el indígena y se logró hacer realidad que las compras públicas regionales sean muy importantes en la ejecución del programa.



Asimismo, dejamos 2 leyes aprobadas con el Congreso que permiten un marco normativo con el que no se contaba, y desarrollado en nuevos lineamientos más claros y completos, que aseguran estabilidad y crecimiento en recursos, sistemas de información e interventoría, avance en oportunidad y transparencia y mayores sanciones e inhabilidades a quienes incumplen.



REDACCIÓN EDUCACIÓN