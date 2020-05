Salud mental, clases virtuales y educación superior

El encierro y la falta de socialización puede traer serias consecuencias en la salud mental de los estudiantes universitarios, de acuerdo con un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), en el cual se dan recomendaciones para garantizar las mejores condiciones para la comunidad educativa en medio de la pandemia y de cara al siguiente semestre académico.

De acuerdo con el grupo de investigación, conservar la salud mental de los estudiantes es uno de los principales retos que deben afrontar las Instituciones de educación superior en el contexto actual, si lo que se busca es hacer que esta situación sea más agradable y no tenga impactos negativos como la reducción en la tasa de personas matriculadas.



Así las cosas, los investigadores sostienen que es importante de las instituciones desarrollen “instrumentos para evaluar la salud mental y emocional de sus estudiantes, profesores y personal administrativo, con el fin de identificar aquellos miembros de la comunidad educativa afectados por el periodo de confinamiento obligatorio y el estrés asociado a la crisis que trajo el Covid-19. Así mismo, deberán brindar acompañamiento y atención a aquellos que más lo requieran”.



El informe admite que no será una tarea sencilla, más si se tiene en cuenta que muchas actividades de los departamentos de bienestar, como las actividades deportivas y culturales, no podrán llevarse a cabo si lo que se busca priorizar es evitar el contagio de covid-19.



De esta forma, se proponen alternativas para mantener el sentido de comunidad: “Dado que muchos estudiantes, profesores y administrativos se sienten ansiosos y aislados por la coyuntura actual, las IES podrían organizar eventos sociales usando plataformas en línea como Webex o Teams para compartir diferentes momentos como coffee breaks, almuerzos, happy hours, clases de cocina y manualidades, espectáculos de talentos e incluso sesiones para conocer a las mascotas, entre otras actividades de interés”.



Otro aspecto importante a trabajar es el de la actitud con la que la comunidad académica asume de manera individual el aislamiento así como la educación virtual, remota y a distancia, modelo que podría expandirse durante el próximo semestre, mientras se controla la situación.



“Se requieren esfuerzos para que los profesores y los estudiantes cambien su mentalidad y su comportamiento para mejorar la disposición de adaptación al cambio, de modo que haya más apertura a absorber con mayor profundidad y con mejor actitud el trabajo y el estudio remoto. Para esto, se puede trabajar con toda la comunidad educativa enviando mensajes y consejos, entre otros, por medio correos electrónicos y redes sociales”, sostiene el informe.



El LEE sostiene que es de vital importancia la creación de lazos sociales pese a la distancia. En este punto, asegura que se debe trabajar en la creación de “redes de cooperación entre profesores y estudiantes que permitan mantener la interacción entre éstos en periodos de aislamiento obligatorio preventivo o en contextos de clases remotas, la creación de estrategias para fortalecer el involucramiento de los estudiantes en las actividades académicas, el desarrollo de consejerías académicas, creación de tutorías y programas de nivelación entre pares, entre otros”.



