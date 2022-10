Los colegios no tienen la capacidad, planeación y personal para atender la salud mental de los niños, niñas y adolescentes del país. Al menos esto es lo que se indica a partir de los resultados del informe del Índice Welbin, un estudio realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, junto con la firma Welbin, el cual se propuso analizar las condiciones de bienestar escolar en las instituciones educativas del país.

El informe, que recogió datos de una muestra significativa de 1.556 instituciones educativas de 31 departamentos del país, reveló que es justamente la salud mental uno de los puntos más preocupantes dentro de los colegios.



Así lo explica Luz Karime Abadía, codirectora del LEE: “El 77 por ciento de los colegios manifiesta que no están acompañando adecuadamente las necesidades de salud física, mental y emocional de los estudiantes”.



Agregó: “La salud mental es de los principales temas en los que debemos aunar esfuerzos. Es muy importante no solo capacitar a los docentes y tener profesionales idóneos para una atención adecuada, sino que además, de manera transversal, en los planes de estudios eduquemos a los niños, niñas y adolescentes en la importancia de cuidar los aspectos psicosociales”.



Y es que las cifras del estudio son preocupantes. El Índice Welbin muestra que las condiciones escolares para la salud mental y emocional en los colegios a nivel nacional se cumplen en solo un 36 por ciento. Tal vez uno de los datos más preocupantes al respecto es la falta de personal capacitado para atender aspectos psicoemocionales de los estudiantes. Se encontró que en promedio hay 800 estudiantes por cada profesional psicológico en los colegios oficiales. En colegios privados esta proporción es de 285 a uno.



También se pudo hallar que apenas el 16 por ciento de las escuelas tiene mecanismos para identificar casos de salud mental. Esto deja claro que la gran mayoría de las instituciones no cuentan con protocolos para detectar este tipo de problemas.



Además, dos de cada tres colegios (67 por ciento) no provee acompañamiento psicosocial a sus estudiantes, mientras que el 44 por ciento de los docentes no se encuentra capacitado en salud mental, y el 60 por ciento no tiene formación en competencias socioemocionales. Solamente el 32 por ciento de los docentes están formados para abordar la prevención del suicidio.



De acuerdo con los autores del documento, la preocupación sobre este tema se hizo mayor especialmente después de la pandemia por covid-19. Se estima que a raíz de la emergencia sanitaria, 88 por ciento de los niños tuvo alguna afectación en la salud mental y el comportamiento, y 42 por ciento vio afectadas sus habilidades académicas. Adicionalmente, alrededor de 500 niñas, niños y adolescentes se suicidan cada año en Colombia, configurándose en la tercera causa de muerte en adolescentes (10-19 años).



Para Paula Andrea Velázquez, psicóloga especializada en ambientes escolares, existen múltiples limitantes para la correcta atención de estos casos: “Muchas veces no se cuentan con los recursos económicos necesarios, pero otras, el tema es de voluntad y desconocimiento”.



