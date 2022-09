Pagar más a los docentes. Ese ha sido el clamor durante años por parte de organizaciones como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que se aumente el salario de pos profesores, pero también es la recomendación de organismos como la Ocde y Unesco.



Pero, ¿realmente cuánto ganan los profesores del país? ¿En verdad son mal pagos? En este punto hay que tener en cuenta que la profesión docente es de las más críticas en el país. Se trata de la formación de los niños, niñas y adolescentes, de los ciudadanos, de los futuros profesionales y fuerza laboral de una nación.



Lea también: ¿Impagables? Las carreras universitarias más caras de Colombia

Es importante señalar que en el sector privado, como ocurre con cualquier otra organización del sector, los salarios pueden variar dependiendo el colegio. Sin embargo, en el sector público, que abarca al 80 por ciento de los estudiantes, así como a unos 420.000 profesores, existe por ley un escalafón docente que determina cuánto deben ganar, dependiendo de su formación académica y sus cualificaciones.



Así está establecido por el decreto 1278 de 2002, que establece el Escalafón Docente Oficial, al cual se suscriben todos los docentes contratados a partir de ese año se conforma por tres (3) grados (1, 2 y 3); cada grado está compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A, B, C y D).



Los grados corresponden al nivel de formación, siendo el grado 1 para normalistas, 2 para licenciados y profesionales, y 3 para personas con maestría o doctorado. Cada grado está compuesto por los niveles salariales, siendo el A el más bajo y D el más alto.



Le puede interesar: ¿Cuánto cuesta estudiar una carrera profesional en EE. UU.?



Se considera ascenso el paso de un grado a otro, por ejemplo de grado 1 a grado 2, y este se da por cursar el programa académico requerido para determinado grado. Se considera reubicación el subir en el nivel salarial, y esto se da mediante un proceso de convocatoria que el docente puede realizar cada tres años de servicio, aproximadamente, en el cual debe superar las correspondientes evaluaciones de desempeño y de competencias, y depende de la disponibilidad presupuestal.



De esta forma, por ejemplo, un profesor con licenciatura al ser contratado entra de manera inmediata al grado 2A. Para subir al nivel salarial 2B debe superar las evaluaciones de desempeño. Si después de esto se gradúa de maestría, asciende al grado 3B, y en caso de hacer un doctorado, su salario también aumenta.



Cabe aclarar que, como sucede con todos los salarios en el sector público, cada año aumentan. A continuación el escalafón docente que se aplica para el año 2022.

1. Normalista superior o tecnólogo en educación



A. $1'980.920

B. $2'525.116

C. $3’255.058

D. $4’035.219

2. Licenciados o profesionales no licenciados



Sin especialización



A. $2’493.127

B. $3’257.580

C. $3’804.807

D. $4’546.741



Con especialización



A. $2’709.859

B. $3’462.249

C. $4’289.273

D. $5’076.067



Con maestría (ajena al área de conocimiento en la que dicta clase)



A. $2’867.094

B. $3’746.216

C. $4’375.525

D. $5’228.746



Con doctorado (ajeno al área de conocimiento en la que dicta clase)



A. $3’241.064

B. $4’234.854

C. $4’946.245

D. $5’910.755

3. Licenciados o profesionales no licenciados con maestría o doctorado



Maestría



A. $4’172.669

B. $4’940.600

C. $6’110.313

D. $7’080.037



Doctorado



A. $5’535.367

B. $6’497.834

C. $8’205.096

D. $9’419.180



Antes de 2002, el escalafón docente estaba regulado por el decreto 2277, que premiaba más la antigüedad que la formación, aunque ponía topes de salarios más bajos que los de la nueva normativa. Cada vez son menos los maestros vinculados a este decreto.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otros temas que pueden interesarle: