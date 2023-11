Safeena Husain, de la India, ganadora del ‘Nobel’ de la educación 2023

Este año el Wise Prize for Education, un galardón que es conocido como el 'Nobel' de la Educación, exaltó la labor de Safeena Husain y su organización sin ánimo de lucro Educate Girls, una iniciativa que ha conseguido en los últimos 16 años que más de 1,4 millones de niñas en zonas rurales de la India ingresen al colegio y terminen sus estudios, rompiendo así con el círculo de inequidad y exclusión.



"No podemos permitirnos perder otra mujer ante la pobreza y el analfabetismo. No habrá equidad para las mujeres hasta que la más vulnerable de las niñas tenga igualdad de oportunidades", expresó la ganadora, quien recibió el reconocimiento en medio de la apertura del World Innovation Summit for Education 2023, que se realiza por estos días en Doha, Catar.



Este año el encuentro tiene como tema central a la Inteligencia Artificial, sus retos y oportunidades, una tecnología que le ha permitido a iniciativas como la de Husain ampliar su impacto. La organización, que cuenta con un equipo de alrededor de 21.000 voluntarios denominado Team Balika, ahora emplea los datos que este grupo ha recolectado a través de los años puerta a puerta en busca de niñas que no van al colegio para generar modelos que les permita mejorar su búsqueda.



"El otro gran reto que estábamos teniendo es que no sabíamos con certeza dónde encontrar a las niñas que estaban desescolarizadas. Ahí fue cuando entramos en esta hermosa asociación con IDinsight y ellos usaron todos los datos de nuestras encuestas puerta a puerta y herramientas de inteligencia artificial, como Machine Learnig, para predecir el numero de niñas que no estaban estudiando por cada aldea”, explicó Husain.



Este estudio les mostró que el cinco por ciento de las aldeas en India tienen el 40 por ciento de sus niñas en condiciones de desescolarización.



"Las implicaciones de eso eran enormes porque nos hubiera tomado 45 años para encontrar 1,5 millones de niñas que no estaban estudiando. Con este modelo de inteligencia artificial podíamos hacer este trabajo en cinco años. Esto cambió por completo la trayectoria de cómo trabajamos hoy", explicó la ganadora del Wise Prize 2023.



Establecido en el 2011 por la jequeza de Catar, Moza bint Nasser, el Wise Prize for Education es la primera distinción de este tipo para reconocer a una persona o a un equipo por una contribución destacada de clase mundial a la educación, por lo cual ha llegado a ser catalogado como el 'Nobel' de este sector. Esta distinción se creó para otorgarle a la educación un prestigio similar a otras áreas para las que existen premios internacionales, como la literatura, la paz y la economía.



La ceremonia de este año estuvo marcada por las referencias al impacto que ha tenido el conflicto palestino-israelí en la educación y en la infancia en esta región.



"Desde el inicio de la actual agresión israelí en octubre, 36 escuelas y universidades apoyadas por Education Above All (EAA) han sido total o parcialmente destruidas. Y así, las fuerzas israelíes han destruido mucho de lo que se había logrado mediante el programa Al Fakhoora. Con el colapso de cada escuela y cada universidad, perdemos un pilar en la base del futuro. Por cada niño privado de educación debido a la violencia, se pierde otro pilar", señaló la jequeza.



ALEJANDRA LÓPEZ

REDACCIÓN EDUCACIÓN

DOHA, CATAR