Rutas escolares requieren de todos protocolos de bioseguridad

Con la crisis de salud que vive el país por el aumento de contagios y víctimas de coronavirus todas las actividades se han visto afectadas y la educación no se ha escapado a esta dura situación.



Sin embargo, con la posibilidad de implementar para el segundo semestre de este año la alternancia en la educación, es decir semipresencial y en línea, es determinante adoptar todas las medidas y protocolos de bioseguridad tanto en las instituciones educativas y las rutas escolares.



Óscar Sánchez, docente del Politécnico Icaft, institución de educación superior especialista en transporte intermodal, dice que para la prestación del servicio de transporte escolar en esta época de pandemia hay que incluir un protocolo para las rutas escolares.



Por esta razón lo primero que se debe hacer es la desinfección de los vehículos antes de recoger a los estudiantes y una vez se dejen en el colegio.



Para esta tarea de desinfección, se debe comenzar con un proceso de aspersión al automotor y en su interior se debe limpiar con hipoclorito los cinturones de seguridad, las chapas y las manijas de sujeción.

“Es responsabilidad del conductor la asepsia de su cabina que incluye el volante, la barra de cambios, el tablero y todos los elementos que manipule durante el servicio”, precisó el profesor.



Para el ingreso de los estudiantes a las rutas escolares es clave que entre los protocolos de bioseguridad se tenga en cuenta la limpieza del calzado, la toma de temperatura y la desinfección de manos con gel antibacterial o alcohol.



El docente también explica que se debe llevar impresa la lista con los nombres de los estudiantes que utilizan ese transporte para registrar la toma de temperatura tanto al ingreso como a la salida de la ruta, sin olvidar que durante el trayecto hacia el colegio se deben establecer protocolos de ventilación.



Sánchez sugiere que sea ventilación natural, ya que no todos los aires acondicionados cuentan con los sistemas de filtros que garanticen higiene del aire y por el contrario terminan recirculando partículas en suspensión como las bacterias.



“La pandemia no solo ha reinventado sectores económicos, también ha puesto a prueba la disciplina y es por eso que nuestra manera de pensar ya no es la misma, ahora dependemos de la ayuda conjunta, del cuidado con medidas sanitarias y de la aplicación de una buena asepsia al iniciar una labor”, concluyó Sánchez.



Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo ha dicho al respecto que “la evolución de la pandemia da para continuar con la educación en casa, sin embargo, en ciertos municipios, en algunas instituciones, se están definiendo pilotos. La alternancia será según se comporte el virus en el país.