Roma y las cuentas del tiempo

¿Para qué contar el tiempo?, ¿desde cuándo? y ¿cómo? El ‘para qué’ parece tener respuesta en la tendencia humana a recordar hechos que se consideran relevantes y, en ocasiones, pretender predecirlos. El ‘desde cuándo’ está vinculado a las eras, que reflejan momentos particularmente significativos en la historia de los pueblos: los judíos la inician con el día de la creación, por lo que hoy, si no me fallan las cuentas, estamos en el año 5781; los antiguos griegos la hacían coincidir con el año de la primera olimpiada, por lo que estaríamos en el 2797.

La era romana se iniciaba con la fundación de la ciudad (ab urbe condita) o a. u. c., por lo que, si se siguiera a Varrón, escritor, poeta, filósofo y gramático que escribió siete siglos después, quien indicó que se habría dado el tercer año luego de la “sexta olimpiada”, estaría corriendo el año 2774. De hacer caso al gramático Verrio Flaco, sería el 2773; de seguir al político y escritor Catón el Viejo, estaríamos en el 2772; de acoger al conocido historiador Polibio, en el año 2771, y de optar por lo señalado por el también historiador Fabio Píctor, hoy sería el 2768.

Mientras que los seléucidas fijaron como inicio de su ‘era’ el año de la retoma de Babilonia por parte de Seleuco, uno de los sucesores de Alejandro Magno, por lo que se debería hablar del 2332 ‘sel’. Los visigodos acostumbraron hablar de la era hispánica o era de Augusto, que debería contarse a partir del 716 a. u. c., fecha en la que el emperador habría afirmado la pacificación de la península ibérica; de seguir esta última estaríamos, aproximadamente, en el 2058 ‘e. A.’.

Para los primeros cristianos, la ‘nueva era’ debía contarse desde el inicio del gobierno del emperador Diocleciano, a quien se debe la gran estela de mártires fruto de la llamada ‘gran persecución’. Como ello acaeció dos siglos y medio después de la muerte del Cristo –fecha relativa, pues no se sabe cuándo efectivamente sucedió–, estaríamos en el año 1747 a. M., o ‘de los mártires’ (aun hoy los cristianos egipcios, mejor llamados coptos, llevan este conteo).

La corrección del desfase condujo a que el siguiente año, que se llamó 'de la gran confusión', tuviese 445 días. La memoria del dictador cobró sus réditos: en adelante el quinto mes se llamó julio.

Siguiendo a Dionisio el Exiguo, monje y matemático bizantino que vivió cinco siglos después de la muerte del nazareno y quien estableció el 753 a. u. c. como fecha de nacimiento de este, el monje benedictino Beda el Venerable popularizó los términos ‘antes de Cristo’ (a. C.) y ‘después de Cristo’ (d. C.), acogidos por Carlomagno, rey de los francos. No obstante su uso, prácticamente universal, hoy se sabe que los cálculos del primero fueron errados, pues tanto la encarnación como el nacimiento debieron acaecer al menos seis años antes, por lo hoy deberíamos estar recorriendo el 2027 d. C.

La proclamación de eras no se detuvo: la islámica se identifica con la hégira del profeta, por lo que hoy nos encontramos en el año 1442 a. H. Para los revolucionarios franceses se iniciaba con el día de la proclamación de la república, por lo que el actual sería el 229, claro, si Napoleón no hubiera abolido el conteo, y hasta Mussolini quiso imponer la suya, que se iniciaba desde la famosa marcha sobre Roma (1922), por lo que, si el Duce hubiera vencido, apenas estaríamos por comenzar el segundo siglo de la era fascista.

Cuando se mira el ‘cómo’, la situación tiende a complicarse, no solo por las diversas formas de calcular la duración de años y meses, y cuál es el día en el cual se inician. Para evitar atiborrarnos de datos, basta con explicarnos el conteo romano, en cuanto somos sus directos sucesores.

En los albores de la ciudad, el calendario comprendía diez meses y 304 días, siendo marzo el primer mes (Martium), en cuanto dedicado a Marte, el dios de la guerra, al que seguía abril (Aprilis), en homenaje a la apertura propia de la primavera, cuando “frutas, flores, animales, mares y tierra se abren”, mayo (Maius), consagrado a Júpiter, el Dios mayor, padre de “dioses y hombres”, y junio (Iunius), dedicado a Juno, esposa de Júpiter, reina del matrimonio y madre de Marte.

Luego la nomenclatura pasaba a ser numérica, por lo que el quinto se llamaba quinto (quintilis), el sexto, sexto (sextilis), el séptimo, séptimo (september), el octavo, octavo (october), el noveno, noveno (november) y el décimo, décimo (december).

Muy pronto, al resultar el año muy corto frente al giro de la Tierra alrededor del Sol, el legendario rey Numa Pompilio, habría ampliado la duración del año a 355 días, para lo cual añadió otros dos meses: enero (Ianuarius), en homenaje a Jano, el dios de las puertas, de los comienzos y los finales, representado por ello con dos caras, y febrero (februarius), en referencia al februm o ceremonias de purificación de final de año, o dedicado al mismo dios Februus, en cuyo honor se celebraban. Como estos iban al final del año, no hubo necesidad de modificar el precitado orden numérico.

Como siguió siendo corto, se dispuso intercalar un mes año de por medio, con lo que en cuatro años se llegaba a un promedio de 366 días y cuarto por cada año.

Ahora el año resultaba largo, por lo que aproximadamente 300 años después de la fundación, se adoptó otra forma de medir el tiempo: tres períodos de ocho años, cada uno con diferente número de días, que luego de muchas sumas y divisiones deberían dar un promedio anual de 365 días y cuarto, no obstante, su extensión se dejó al criterio de los pontífices, quienes actuaron con gran margen de discrecionalidad.

Como transcurrieron más de 700 años desde la fundación de la ciudad, no se había podido hacer coincidir el tiempo de los hombres con el celestial, Julio César dispuso elaborar un nuevo calendario, que simplificó el cómputo del cuarto de día sobrante, al establecer tres años de 365 días y uno de 366 –que por repetir el sexto día antes del mes de marzo, se llamó bisiesto (bissexto)–. La corrección del desfase condujo a que el siguiente año, que se llamó ‘de la gran confusión’, tuviese 445 días. Por modificar el calendario, la memoria del dictador cobró sus réditos: en adelante el quinto mes se llamó julio.

Y cuando por error o manipulación se intercalaron los días bisiestos cada tres años y no cada cuatro, el emperador Augusto ordenó que en los siguientes 12 años no existiría ninguno bisiesto. Y por percatarse del asunto, y solucionarlo, también recibió su reconocimiento: en adelante, el viejo sextilis se llamaría agosto.

La diferencia frente el año sideral, que no fue perceptible en los primeros siglos, pues como se sabe, el año trópico es mayor a 365 días, pero un poco menor a 365 días y cuarto, sí generó un retraso aproximado de un día cada 128 años, por lo que en el Bajo Medioevo hubo varias iniciativas tendientes a la reforma, llevada a cabo finalmente bajo el papa Gregorio XIII.

Este dispuso un intrincado conteo, por el cual cada año debía tener 365 días, excepto aquellos en que el número formado por sus últimas cifras fuese divisible por cuatro, los que serían de 366 (bisiestos), con excepción de los del final del siglo (1700, 1800, 1900), que a pesar de ser divisibles continuarían con 365, salvo, a su vez, que en estos el número de siglos fuese divisible por cuatro (como los 1600 y 2000). Para complicar más el asunto, como a pesar de todo se presentaría un día de exceso cada 3.323 años, los años 4000, 8000 y 12000 no deben ser bisiestos.

Sin duda, para acomodar nuevamente las cuentas, al momento de aprobarse el nuevo calendario (1582 d. C.), se debió pasar del 5 al 15 de octubre, esto es, por disposición del vicario de Cristo, no existieron los días del 6 al 14 de octubre.

Aparte de ser un interesante ejercicio para los abogados esclarecer qué sucedería con las obligaciones que se vencieran, por ejemplo, el 7 de octubre, ello acarreó situaciones curiosas ampliamente conocidas.

Santa Teresa de Jesús murió el 4 de octubre y fue sepultada al día siguiente, esto es, el 15 de ese mes; y la revolución de octubre de 1917 se dio en noviembre, pues Lenin y Trotsky, como sus partidarios bolcheviques, se regían por el calendario pagano de Julio César, reemplazado al año siguiente, curiosa paradoja, por el cristiano gregoriano, lo que llevó a que los revolucionarios suprimieran 11 días de febrero de 1918.

También es sabido que la oposición política y religiosa al obispo de Roma generó por décadas y hasta siglos resistencia al nuevo calendario, por lo que, si bien Shakespeare murió el 23 de abril, para los ingleses fue el 3 de mayo, y es que, como lo afirmaba Kepler, famoso astrónomo protestante: “Es mejor estar en desacuerdo con el Sol que de acuerdo con el Papa”.

De lo que no hay duda es que, para ser justos, septiembre debería llamarse Gregorio, por deberse al obispo romano la reforma hoy avalada universalmente, y que todavía queda espacio para los nombres de otros reformadores, que quieran ‘modificar el tiempo’.

Confusiones adicionales suponen esclarecer el primer día: ¿1.º de marzo, como lo establecieron los primeros romanos?, ¿1.º de enero, como lo fijaron al adelantar el año en medio de la segunda guerra Celtíbera (700 a. u. c. o 153 a. C.)? ¿7 de octubre, o día de la génesis del mundo, según los hebreos? ¿16 de julio o día de la hégira, como lo rememoran los musulmanes? Y si seguimos la cronología cristiana: ¿el día del nacimiento del Salvador? y, en este caso, ¿19 de abril?, ¿17 de noviembre?, ¿25 de marzo?, ¿6 de enero? o, como se acepta ahora, ¿25 de diciembre?; ¿el 1.º de enero, que sería la fecha de la circuncisión?, ¿el 25 de marzo o día de la Encarnación? o ¿el siempre cambiante de la Pascua de Resurrección?

En conclusión, cuando se nos pregunte en qué año estamos, o cuándo se produjo la fundación de una ciudad, el nacimiento de algún personaje histórico o hasta el descubrimiento de un continente, la respuesta más sabia debería ser: “No tengo la menor idea”.

FABIO ESPITIA*

Para EL TIEMPO

*Ex fiscal general de la Nación. Actual director de la Justicia Penal Militar y Policial.