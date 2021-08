Rodrigo Noguera sigue al frente de la Sergio Arboleda

Rodrigo Noguera Calderón, quien tuvo algunas afectaciones en su salud, seguirá al frente de la rectoría de la universidad Sergio Arboleda.



Esto luego de que trascendieran versiones en el sentido de que Noguera estaría pensando en retirarse del cargo que ha ocupado durante cerca de 20 años.



Es más, en este momento en la universidad se sigue avanzando en lo que tiene que ver con las clases en esta época de pandemia que requieren de unos esfuerzos adicionales.



Y ese trabajo no solo está liderado por Noguera, sino que están comprometidas las directivas del claustro.



"El rector se mantiene en su cargo y por ahora no hay nada que indique que va a dejarlo. No hay motivos para especulaciones ni para pugnas internas", dijo uno de los directivos de la universidad.



