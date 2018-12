El científico Llinás felicitó a los estudiantes por lograr acuerdo

El neurofisiólogo colombiano Rodolfo Llinás felicitó al movimiento estudiantil por haber alcanzado el acuerdo con el Gobierno Nacional. “Felicitaciones a los estudiantes de Colombia que han podido organizarse de tal modo para conseguir fondos que van a ser sumamente importantes para la historia de la educación de Colombia”, afirmó Llinás.

Las palabras las pronunció el científico al término de una conferencia que dictó en la Universidad de Caldas (Manizales) y que fueron difundidas en la cuenta en Twitter de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees).

Reconocimiento de Rodolfo Llinás al movimiento estudiantil.



¡5.85 Billones para la Educación Superior pública!



“Al finalizar la charla, Llinás fue invitado a una cena de agradecimiento. Allí, él se mostró interesado por conocer los resultados del acuerdo entre nosotros los estudiantes y el Gobierno Nacional. Nos preguntó si algunos de estos recursos iban destinados también para la ciencia”, aseguró Juan Camilo Muñoz, estudiante de derecho de la Universidad de Caldas y quien estuvo presente en el encuentro con el científico.

Muñoz dijo que le explicaron a Llinás cada uno de los consensos. “Le informaron que del monto establecido con el Gobierno (más de 4,5 billones de pesos en los próximos cuatro años) 1,5 billones iban para Colciencias”, indicó el universitario.



Los jóvenes se mostraron contentos por las palabras del neurofisiólogo. “Para nosotros es un gran orgullo que la lucha que hemos estado dando sea reconocida tanto afuera como adentro del país. Saber que contamos con el apoyo de una persona con tanto nivel es muy interesante para nosotros”, agregó Muñoz.

En una posición similar se encuentra Alejandro Palacios, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees). “La felicitación de Rodolfo Llinás demuestra y significa que hicimos las cosas bien. Que una persona como él, que comprende y entiende que las sociedades se desarrollan cuando le apuestan a la ciencia, la tecnología y a la educación, nos indica que logramos un gran acuerdo”, afirmó Palacios.



Rodolfo Llinás, considerado una de las mentes más brillantes de Colombia, en ocasiones ha criticado el modelo educativo que se imparte en el país.

“La educación en Colombia es casi tan mala como la del resto del mundo porque no se hace conceptualmente. Mi postura ha sido siempre que la mayoría de la educación consiste más en memorizar que en entender, y por eso la gente no recuerda lo que estudia. Una vez que se entiende, no se olvida”, dijo el académico en una entrevista reciente para Guía Académica, un producto de la Casa Editorial EL TIEMPO.



El científico también se refirió a la importancia de destinar más recursos para la educación. “La inversión en ese sector es quizás una de las más importantes que puede tener un país, porque es modular la calidad del hombre y la mujer. Sin embargo, la cantidad de recursos que se le da no es suficiente: los maestros, que son importantísimos, están muy mal pagos; y los colegios no tienen material suficiente para poder realmente educar”, afirmó.



A las felicitaciones de Llinás, también se han unido voces de apoyo de reconocidos cantantes como Roger Waters y Residente; y también de personalidades de la política como Pepe Mujica, expresidente de Uruguay.

El pacto entre estudiantes y el presidente Iván Duque se firmó el 14 de diciembre, después de 10 movilizaciones en dos meses, un paro estudiantil de 66 días que aún no se termina –se levantará paulatinamente en las próximas semanas– y larguísimas jornadas de reuniones en la mesa de negociación.



El acuerdo, según Duque, aumenta “el presupuesto del cuatrienio para el fortalecimiento de la educación superior pública en más de 4,5 billones de pesos”. Sin embargo, los estudiantes estiman que esos recursos podrían llegaron a los 6 billones. Cabe recordar que este año el Presupuesto General de la Nación destinó 3 billones para el sector. En enero se espera la socialización del acuerdo en cada una de las asambleas estudiantiles.



