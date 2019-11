Rector de la Universidad Distrital recibe amenazas en su contra

La crisis de la Universidad Distrital, en Bogotá, se sigue agudizando con el paso de los días. Al cese de actividades académicas y a la toma pacífica estudiantil del edificio administrativo de la sede principal (carrera 7.ª con 40) y que hoy completa cuatro días, ahora se suma una denuncia del rector de la institución, Ricardo García, en la que afirma que fue incluido en una lista de amenazados para secuestrar.

"Las amenazas provienen de una organización que se firma Farc-EP, pero este grupo está en paz, luego se debe tratar de otro. Las autoridades deben investigar", afirma García, quien se encuentra apartado del cargo y se integrará el 19 de noviembre.



Las intimidaciones, según el académico, se han generado luego de que él denunciara ante las autoridades un caso de corrupción dentro de la institución académica.



"Nunca me imaginé que denunciar una olla de corrupción en la universidad tuviera una respuesta tan negativa. He recibido improperios, injurias, calumnias e insultos de muchos sectores”, agrega el rector.



García se refiere al caso de Wilman Muñoz, ex director del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital (Idexud), quien recientemente fue destituido por la Procuraduría por desviar recursos de la institución (más de 11.000 millones de pesos).



Las intimidaciones fueron enviadas a la universidad a través de un panfleto dirigido a "directivos, profesores y trabajadores corruptos" y a quienes han "cohonestado con políticos corruptos que han hecho de esta alma máter un fortín político".



Ante estas y otras amenazas expresadas en la misiva, la Universidad Distrital decidió radicar una denuncia ante la Fiscalía para que las autoridades correspondientes puedan encontrar y judicializar a los responsables de las intimidaciones.



"Estos improperios están hablando de una subcultura de la corrupción, porque todo el mundo ha reaccionado negativamente a las denuncias sobre irregularidades y se denuncian", sentencia el rector.



Entre tanto, los estudiantes de la universidad están a la espera de que las directivas tomen una decisión al requerimiento que hicieron los jóvenes sobre la creación de la asamblea universitaria.



Con este órgano, afirman los alumnos, se creará un espacio participativo de incidencia efectiva en la toma de decisiones de la universidad, para que, de esta forma, ellos puedan tener más incidencia en la institución educativa, como, por ejemplo, en la elección del rector.

