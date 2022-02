Las brechas educativas, de acuerdo con los resultados de las pruebas Saber 11 del año pasado, aumentaron en los últimos dos años, en los que los colegios se mantuvieron cerrados o con modelo de alternancia, que combinaba algunas sesiones presenciales con otras virtuales o en casa.



Así lo dejó ver un informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, que analizó los resultados de las pruebas de Estado en 2021, en lo que es una de las primeras muestras medibles del impacto del covid-19 en la educación del país.



Y es que, al comparar con los resultados prepandemia, prácticamente todas las brechas se incrementaron. Por ejemplo, la brecha de desempeño entre colegios públicos y privados se incrementó 7 puntos con respecto al dato de 2019 a favor de los estudiantes de instituciones no oficiales, quienes presentaron mejor rendimiento en las dos competencias más importantes (matemática y lectura), y en especial en inglés. Concretamente, mientras esta distancia en el puntaje global de 2019 era de 25, ahora es de 32 puntos.



Pero no es solo eso. El LEE destacó que también se amplió la brecha de desempeño entre estudiantes de zonas urbanas y rurales nacionales. Mientras que para el 2019 fue de 24,1 en el puntaje global, en 2021 (el año de la mayor brecha de los últimos cinco años) subió a 26 puntos.



Lo mismo ocurrió entre estratos socioeconómicos. Cuanto mayor el estrato, los resultados eran mejores en comparación con los de estratos 1 y 2. Por ejemplo, la diferencia promedio entre estrato 1 y 4 fue de 31,6 puntos, la más alta registrada.



Y todo esto tendría relación con las complicaciones que tuvo la educación en casa, en especial por la falta de conectividad o de acceso a equipos de cómputo, según explica Gloria Bernal, codirectora del LEE, al afirmar que “la ausencia de internet y computador en casa para algunos estudiantes, especialmente de colegios oficiales, evitó el correcto desarrollo de las clases remotas, dando pie a un aumento de las ya existentes brechas entre estudiantes de colegios privados y públicos”.

Precisamente, y gracias a que el Icfes pregunta esto en sus pruebas, se encontró un aumento de la diferencia de puntajes entre quienes tienen internet y quienes no, así como entre quienes tienen un computador en su casa y quienes no. Esta diferencia pasó de ser de 29,9 puntos en 2019 a 32,9 en 2021.



Lo anterior demuestra que, en el contexto actual, no contar con herramientas tecnológicas implica una gran desventaja en términos de desempeño académico. "También, no desarrollar adecuadamente las habilidades digitales implica otra desventaja para el futuro de estos estudiantes en el mercado laboral", añade Luz Karime Abadía, codirectora del LEE.

Desigualdad educativa

Por otro lado, el LEE también analizó cifras sobre los estudiantes evaluados que reportaron estar trabajando. Entre el 2019 y 2021, el número de los estudiantes que trabajan aumentó en 16,1 por ciento, siendo el sector oficial donde más proporción de estudiantes trabajan mientras estudian. El sector oficial es donde más proporción de estudiantes trabajan mientras estudian, y los investigadores sostienen que, posiblemente, muchos de estos jóvenes empezaron a trabajar para apoyar con ingresos a sus hogares debido a la crisis económica que desató la pandemia.



"Estos resultados confirman lo que empezamos a ver con las pruebas de 2020, y es que, si bien el promedio general no bajó tanto (en 2021 fue de 250 puntos sobre 500 y el año anterior fue de 252), sí nos deja ver que los más vulnerables bajaron más su rendimiento. La desigualdad educativa fue mayor con los colegios cerrados", explica el analista en educación Ricardo Rodríguez.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

