El Ministerio de Educación Nacional y el Icfes dieron a conocer los principales resultados de las Pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9° - Trayectorias Escolares, que fueron realizadas durante el 2021, a aproximadamente 112.000 estudiantes de 1.502 sedes educativas en todo el país.



Una iniciativa que busca brindar información al país sobre el desempeño de las y los estudiantes en áreas fundamentales de educación básica primaria y básica secundaria, habilidades socioemocionales y factores que pueden incidir en el desarrollo de sus aprendizajes.

Los principales hallazgos encontrados, que corresponden a la muestra que se aplicó durante los meses de octubre y noviembre de 2021, se obtuvieron bajo la modalidad electrónica y durante el modelo de alternancia de las instituciones educativas.

(Le puede interesar: Esto dice la guía escolar para enseñar el informe de la Comisión de la Verdad)

¿Qué dicen los resultados en matemáticas?

Por ejemplo, entre las regiones, solo la Centro Oriente mostró resultados superiores a la media en todas las áreas evaluadas. En matemáticas esta región presentó los siguientes resultados: en grado tercero se registró un puntaje de 417; para grado quinto, 428; y para grado noveno, 433. Resultados superiores a la media nacional de 400 puntos.



El Eje Cafetero y Antioquia tienen resultados muy similares a la media nacional. En matemáticas, los resultados de los estudiantes de estas regiones reflejan que en grado tercero se obtuvieron 398 puntos; grado quinto, 399; y grado noveno, 402.



Mientras que en la región Pacífico se observaron puntajes menores a la media nacional en todos los grados analizados. Los resultados muestran que en grado tercero se lograron 378; en quinto, 381; y en noveno, 372.

Facebook Twitter Linkedin

Las brechas, según el Icfes, son mayores a medida que aumenta el grado. Foto: Gobernación del Magdalena

Resultados según niveles socioeconómicos

En general, se observaron mejores resultados en población con alto nivel socioeconómico, mujeres, zonas urbanas y colegios no oficiales, lo que corresponde a lo que se ha evidenciado en diferentes evaluaciones. Sin embargo, las brechas son mayores a medida que aumenta el grado.



En particular, las mayores diferencias socioeconómicas se encuentran en las pruebas de matemáticas para grado 9 (98 puntos) y de Lectura para grado 5 (91 puntos).



Las mayores brechas también se evidenciaron al comparar sector oficial y no oficial, una variable que tuvo una alta correlación con el nivel socioeconómico. De acuerdo con el Icfes, estas brechas están entre 63-74 puntos y para casi todos los casos son clasificadas como 'grandes'.



En este aspecto las diferencias que se presentaron, por ejemplo, en matemáticas y Pensamiento Ciudadano fueron estadísticamente grandes.

(También: El impacto del cierre educativo se contuvo)

Pero la entidad aclara que en este campo debe tenerse en cuenta que dentro del análisis que se hizo las sedes oficiales corresponden al 81 por ciento de la muestra, y los no oficiales solo al 19 por ciento, lo que implica que la comparación de promedios de resultados están sesgadas por estas proporciones.

Facebook Twitter Linkedin

Los puntajes para mujeres son en general mayores que los de hombres Foto: Archivo EL TIEMPO

Urbano vs. rural

Las brechas al comparar el sector urbano y el rural son medianas, por el orden de 30 puntos. Para todas las pruebas y grados, los estudiantes que pertenecen a establecimientos urbanos obtuvieron un mayor puntaje que los que pertenecen a zona rural.



En la prueba de Lectura en 9° se presentó la mayor brecha (36 puntos) a favor de los estudiantes de establecimientos urbanos.



Mientras que al analizar si se presentan diferencias por sexo, estas brechas son las menores en el orden de 10 puntos, y de hecho según el tamaño del efecto son pequeñas o no significativas

Sin embargo, los puntajes para mujeres son en general mayores que los de hombres para todas las áreas y grados, excepto para Matemáticas en grado 9°, donde el puntaje fue mayor para los estudiantes hombres.

8Además: Aurora Vergara Figueroa será la nueva viceministra de Educación Superior)

Habilidades socioemocionales

De acuerdo con el Icefes, el objetivo de medir en estas pruebas las habilidades socioemocionales era recolectar evidencias que indaguen por los procesos emocionales y la regulación cognitiva, aspectos que no están incluidos en otras mediciones y que son importantes para apoyar la formación de los estudiantes a nivel personal y como ciudadanos.



Particularmente, se exploró la autoconciencia emocional (reconocer las emociones propias y las de los demás), la autorregulación emocional (manejar las emociones propias y las de los demás) y la automotivación (tener habilidades para alcanzar las metas que se propone). Es la primera vez que se tiene una medición nacional de habilidades socioemocionales.



Entre los hallazgos en las pruebas en estos aspectos, la automotivación es la habilidad socioeomocional que mayor efecto tuvo en las competencias básicas, y está en mayor parte explicada por trabajo en equipo.

(Lea también: Video de niña maltratada en centro de emergencia del ICBF causa indignación)

Conforme el niño o la niña pasan del nivel de educación primaria a secundaria, son menos autoeficaces, lo que afecta la automotivación y por tanto el rendimiento en las competencias básicas. Esto es importante porque los colegios y padres pueden ayudar al desarrollo de estas habilidades socioemocionales.



En general conforme las niñas crecen desarrollan una mayor capacidad de reconocer e interpretar los sentimientos y emociones de los demás.

¿Fuente para la construcción de una política?

El Icfes aclara que estás pruebas empiezan a mostrar aspectos importantes sobre características de la población estudiantil, de los colegios y de las regiones con mayores rezagos con relación a la media nacional.



Sin embargo, no representan una fuente para la toma de decisiones de política, debido a que se hace necesario complementar la línea base con la muestra realizada en 2022 y el análisis cualitativo de niveles de desempeño.

Escala de medición

La escala del puntaje en la medición de competencias básicas, a excepción de la prueba de Acciones y Actitudes tiene como valor mínimo, máximo, media y desviación estándar: 100, 700, 400 y 80 puntos, respectivamente.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Más noticias

Becas en España: nueva convocatoria del Icetex

¿Clases de religión en colegios son obligatorias? Conozca la norma