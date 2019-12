Estudiantes colombianos siguen con promedios bajos en lectura

Los estudiantes colombianos siguen registrando promedios bajos en lectura, matemáticas y ciencia, reveló hoy el informe Pisa 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

La investigación, que se realiza cada tres años desde el 2000 y enfatiza principalmente en esas áreas del conocimiento, evidenció una caída en el rubro de lectura, pasando de 425 puntos en el 2015 a 412 en el 2018.



En matemáticas, los estudiantes colombianos subieron un punto pasando de 390 en 2015 a 391 en 2018. En ciencia, por su parte, las estadísticas reflejan también un decrecimiento, pasando de 416 en el 2015 a 413 puntos en el 2018.



Y aunque no se trata de diferencias significativas, el informe evidencia que Colombia y en general los países de América Latina siguen registrando un desempeño bajo teniendo en cuenta que el promedio de la Ocde es de 480 puntos.



Gabriela Ramos, directora de la Ocde, advierte que el país debe incrementar su calidad educativa y dar prioridad a los colegios menos favorecidos.



"Comparando los resultados de Colombia desde el 2006, la tendencia es hacia arriba. Sin embargo, los resultados siguen siendo bajos (...). Colombia es un país muy desigual, en términos de posibilidades de niños que provienen de familias adineradas respecto a la población de condiciones bajas", dijo Ramos a través de una videoconferencia desde México.

El estudio señala que en Colombia cerca del 50 por ciento de los estudiantes alcanzaron el nivel 2 de competencia en lectura y ciencias, 35 por ciento lograron el mismo nivel en matemáticas, y casi 40 por ciento tuvo un bajo nivel de logro en las tres materias.



"Son cinco niveles de competencia. Lo ideal sería que todos los alumnos estén en el nivel 4 y 5", agrega la experta.



El rendimiento de nuestro país es muy similar al de Albania, México, la República de Macedonia del Norte y Catar. En lectura, algunos países líderes son Singapur (550), Estonia (530), Finlandia (520), Irlanda (520) y Portugal (490).



Para Francisco Cajiao, experto en educación, estos resultados no son sorpresivos porque "el sistema educativo colombiano no ha tenido cambios rápidos en su modelo".



"Se deben tener en cuenta dos aspectos: uno, la capacitación de maestros sigue siendo igual; y dos, los currículums deben cambiar porque ya no se deben dictar 14 asignaturas, así es muy difícil ser eficiente", advierte Cajiao.



Otro resultado de las Pisa 2018, que miden el conocimiento de 600.000 estudiantes de 15 años alrededor del mundo y 7.522 en Colombia, revela que el 32 por ciento de los estudiantes del país reportaron haber sido víctimas de matoneo por lo menos algunas veces al mes, en comparación con el 23 por ciento de media de la Ocde.



En cuanto al ambiente escolar, los estudiantes colombianos reportaron cifras positivas. "Cerca de 85 por ciento de los alumnos de Colombia (media de la Ocde 74 por ciento) estuvieron de acuerdo con que su profesor demuestra sentir gusto por la docencia", reza el reporte.



De hecho, la Ocde afirma que en la mayoría de los países y economías, incluso Colombia, los jóvenes tuvieron un mejor rendimiento en lectura cuando percibían que su docente era más entusiasta, en especial cuando perciben que sus profesores están interesados en la materia.



“El reto es incrementar la calidad y asegurar que los chicos tengan las herramientas adecuadas del mundo global”, recomienda la directora de la Ocde.

Las habilidades de los estudiantes en lectura

Según el informe, el 50 por ciento de los alumnos que alcanzaron el nivel 2 de competencia en lectura tienen la capacidad de identificar la idea principal en un texto de extensión moderada e encontrar información basada en criterios explícitos.



Entre tanto, cerca de 1 por ciento de los estudiantes que lograron el nivel 5 o 6 pueden comprender textos largos, manejar conceptos abstractos o contradictorios y establecer distinciones entre hechos y opiniones.

¿Qué saben hacer en matemáticas?

Cerca de 35 por ciento de los estudiantes obtuvieron el nivel 2 o superior en matemáticas (media de la Ocde: 76 por ciento). Como mínimo, "estos jóvenes son capaces de interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo representar matemáticamente una situación (simple) (por ejemplo, comparar la distancia total entre dos rutas alternativas o convertir precios a una moneda diferente)", de acuerdo con la investigación.

Lo que los estudiantes saben y pueden hacer en ciencias

Los alumnos que lograron un buen desempeño en esta área, es decir, el 50 por ciento de los evaluados (lograron un nivel 2), tienen habilidades para reconocer la explicación "correcta de fenómenos científicos familiares y pueden utilizar dicho conocimiento para identificar, en casos sencillos, si una conclusión es válida a partir de los datos proporcionados".



Por su parte, quienes lograron un nivel 5 o 6 "pueden, de manera creativa y autónoma, aplicar su conocimiento de y acerca de las ciencias a una amplia variedad de situaciones, incluidas las poco familiares".



