'No vamos a bajar el artículo sobre el manual del Esmad': Uniandes

La Universidad de los Andes, y especialmente el medio digital Cerosetenta, dice que recibió con sorpresa la petición de la Policía Nacional de eliminar una publicación llamada 'Manual 070 de autoprotección contra el Esmad', que contempla diferentes acciones y recomendaciones para proteger los derechos fundamentales de los manifestantes.

Alejandro Gómez Dugand, director del medio 070 y que hace parte de la Universidad de los Andes, explica que las autoridades enviaron dos informes en donde explican las razones de por qué el contenido debe ser despublicado.



"En el primer comunicado hablan de las fuentes que citamos y califican el manual de riesgo-bajo, porque, según ellos (la Policía), no incita a ningún tipo acto criminal (...). Sin embargo, unos días después llegó una nueva comunicación, esta vez dirigida a la Universidad de los Andes, en donde literalmente solicitan, de manera amable, eliminar el contenido", cuenta Gómez.



El director del medio señala que la Policía listó una serie de razones para eliminar dicho contenido. "Finalmente dicen que el artículo sí está incitando a la violencia y afirman que hay unas cifras injuriosas, que me imagino hacen referencia a un dato que está en el principio (de la nota) que dice que en los 20 años de existencia del Esmad se han podido comprobar 20 muertes producto de las acciones de esa autoridad (...)".



Gómez señala que esa cifra está sustentada en un informe que va a publicar la ONG Temblores, basada en más de "siete fuentes". Luego de la advertencia de las autoridades, el medio Cerosetenta se comunicó con las directivas de la Universidad de los Andes, quienes pidieron la asesoría de la decana de Derecho, Catalina Botero.



"Todos concluimos que en definitiva no vamos a bajar el contenido y que, además, debíamos hacerlo público. Por eso contactamos a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quienes también estuvieron de acuerdo (...). Estamos seguros de lo que publicamos y, por otro lado, el mecanismo que usó la Policía no es el debido", continúa con su relato Gómez.



Entre tanto, la Universidad de los Andes envió una carta dirigida a la jefatura del Centro Cibernético Policial señalando que, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, "las autoridades no solo no pueden censurar contenidos que consideren ofensivos sino que tienen el deber constitucional de asegurar su circulación incluso cuando ellos puedan ser chocantes".



"Sin entrar en el detalle de la publicación, resulta evidente que la misma llama, de manera explícita, a no participar de hechos violentos, a alejarse de cualquier hecho vandálico y a protegerse en situaciones que puedan afectar la salud o integridad, como las que se podrían producirse con el lanzamiento de gases lacrimógeno", reza la misiva enviada el 18 de noviembre de 2019.



