El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana analizó los datos más recientes de la tasa de repitencia escolar a nivel nacional (que se refiere a los estudiantes que repiten año porque no logran los objetivos académicos) y encontró que la tasa de repitencia en el país aumentó más del doble entre 2019 y 2020, durante el primer año de la pandemia.



(Le puede interesar: Seis acciones para transformar el país sin hacer borrón y cuenta nueva)

Estas cifras son una posible consecuencia de los cierres de colegios y cambios de modalidades de enseñanza por la pandemia. FACEBOOK

TWITTER

De esta manera, la tasa de repitencia pasó de 2,2 a 5,43 por ciento, según datos del Ministerio de Educación recopilados por LEE. En otras palabras, al menos 5 de cada 100 estudiantes colombianos perdieron el año. Cabe recordar que estas cifras corresponden al cierre de 2020, y que las cifras de 2021 aún no se conocen.



Sin embargo, los datos son preocupantes: No solo se trata de un aumento de más del doble con respecto a 2019, sino es un aumento tres veces mayor con respecto a 2018, cuando la tasa fue del 1,89 por ciento.

(También: Microsoft anuncia capacitación para 65.000 colombianos en ciberseguridad)

Concretamente, los números son los siguientes: en 2019 (antes de la pandemia) el número de estudiantes que repitieron año fue de 203.010 y en 2020 fue de 491.722, lo que representa un aumento de 288.712 repitentes más, al comparar ambos años. En 2018 los repitentes fueron 159.744.



Pero si bien se trata de números alarmantes, los expertos creen que el cierre de los colegios a causa de la pandemia, que fue un tema sensible en 2020, pudo estar detrás del incremento. Así lo cree Gloria Bernal, codirectora del LEE. Pese a ello, dice que “además son indicativo de una falta de implementación de medidas de atención para mitigar el aprendizaje perdido de los estudiantes y otros efectos negativos”.



De acuerdo con el Laboratorio, que la repitencia aumente en el país no solo es síntoma de una afectación en el sistema educativo, sino es un fenómeno que traería graves consecuencias a futuro para el país.

(Además: Sena lanza convocatoria para impulsar emprendimientos de economía naranja)

Y es que se entiende que cuando un número importante de estudiantes repite un año escolar se generan ineficiencias enormes para el sistema educativo y las familias, y también implica pérdidas en años de vida productivos de los individuos de una sociedad. Sostiene que es síntoma de “la incapacidad del sistema de adaptarse a las necesidades de formación y, además, son recursos invertidos perdidos, pues no logran los objetivos para los que se destinaron”.



Ante esto, Luz Karime Abadía, ex viceministra de educación y codirectora del LEE, dice: “Es indispensable identificar otras causas de la repitencia, diferentes a los rezagos de aprendizaje, y diseñar estrategias para garantizar que los repitentes no se vean afectados por la desmotivación y el acoso escolar que pueden sufrir por su condición”.



Colombia venía con importantes rezagos en materia de repitencia en los últimos años, pese a que antes de la pandemia presentaba una recuperación. De acuerdo con los resultados de las pruebas Pisa 2018 (las últimas aplicadas), Colombia es la segunda nación con mayor repitencia escolar entre los 78 países miembros y asociados de la Ocde que aplicaron el examen. De esta forma, el 41 por ciento de los estudiantes colombianos que participaron en la prueba afirma haber repetido al menos una vez .



Por ello, dicen los investigadores del LEE, es importante que se apliquen las recomendaciones de la Ocde respecto a la atención oportuna de las pérdidas de aprendizaje, nivelación académica urgente y adaptada a las necesidades de los estudiantes, así como el cuidado de la salud mental de los estudiantes dado que está demostrado que influye en el rendimiento académico.

En las regiones

El análisis documentó las cifras regionales de repitencia. En este sentido, se observa que los departamentos afectados son los que históricamente cuentan con un elevado porcentaje de estudiantes en la ruralidad, así como poca conectividad.



Vichada se identifica como el departamento de mayor tasa de repitencia en el 2020, con un 14,44 por ciento, casi tres veces el porcentaje nacional, seguido de Guainía (10,5 por ciento) y Amazonas (10 por ciento).



En comparación con el 2019, el departamento con mayor aumento en su tasa de repitencia fue Chocó, que pasó del 1,08 por ciento en 2019 a 7,78 por ciento en 2020, un aumento de 6,7 puntos porcentuales. En contraste, la repitencia más baja fue en Bogotá (3,75 por ciento), lo que muestra que los centros urbanos con mayor índice de conectividad y facilidades para el desarrollo de clases virtuales fueron las regiones menos afectadas por el fenómeno.

(Le recomendamos: Unicef Colombia lanza estrategia para apoyar regreso presencial a las aulas)

Ocde exalta la labor de Colombia

Durante los últimos dos días se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena el Skills Summit, la cumbre de habilidades organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) junto al Gobierno colombiano, la cual se realizó por primera vez en Latinoamérica, reuniendo a expertos internacionales que hablaron sobre educación y fortalecimiento de habilidades.



En este encuentro, liderado por el presidente Iván Duque, Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, destacó la gestión que realizó el gobierno en materia educativa durante la pandemia: "El mundo debe aprender mucho de la manera en que Colombia manejó los temas educativos durante la pandemia. En Latinoamérica las escuelas cerraron por el periodo de tiempo más corto en todo el mundo, y Colombia fue el segundo país en reabrir en la región. El país incluso logró seguir prestando el servicio cuando los colegios estaban cerrados”.



Por su parte, el presidente Duque señaló: “El secretario general me entregó un informe en el que se analizan las mejores experiencias en el mundo sobre la gestión del sistema educativo durante la pandemia, y algo que quiero destacar que nos motiva mucho es que más de cinco experiencias que se recogen en el documento han tenido lugar en nuestro país".



Entre los hitos destacados en el informe se encuentran el aumento en el presupuesto para el sector educativo, así como la política de matrícula cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

Encuentre también en Educación

Colombia, con mucho que mejorar en ortografía y puntuación

La retentiva de los jóvenes se encuentra en declive