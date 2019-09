Renunció Ana Clemencia Silva, vicepresidenta de crédito del Icetex

Ana Clemencia Silva, vicepresidenta de crédito del Icetex, renunció a su cargo el pasado 30 de agosto, luego de estar en esa institución desde el 2013.



Silva, quien presentó su renuncia al presidente de esa entidad, Manuel Esteban Acevedo, había suscitado una polémica a principios de agosto luego de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez escribiera una dura carta negando ser la 'madrina' política de esa funcionaria del Icetex.

"Por medio de la presente me permito presentar renuncia al cargo de vicepresidenta de crédito y cobranza del Icetex, el cual venía desempeñando desde el 12 de agosto de 2013", dice la carta de renuncia.



Cuando Marta Lucía envió la carta a un grupo de empresarios y contratistas del Icetex, EL TIEMPO se contactó con personas cercanas a la Vicepresidenta y señalaron que se está registrando una especie de crisis en el instituto. "Hay una guerra de anónimos y un intento de saboteo a proyectos clave", señalaron.



Esos proyectos tendrían relación con la implementación de un nuevo sistema de cartera llamado 'el core', el cual es mucho más robusto y actualizado en tecnología para blindar los balances de los usuarios del Icetex.



Personas cercanas a esa situación aseguran que Silva "estaba saboteando la implementación de ese sistema" . "No acudía a los comités directivos en donde se debían aprobar la implementación de ese sistema y ponerlo en operación", señalan las denuncias.



De hecho, un grupo de jóvenes usuarios del Icetex le enviaron una carta a Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, en donde denuncian que Ana Clemencia "celebraba millonarios contratos con personas de su círculo cercano".



EL TIEMPO trató de comunicarse con Silva para conocer los motivos de su renuncia y los señalamientos que le aducen, pero aseguró no tener tiempo "porque estoy en el aeropuerto a punto de tomar un vuelo".



EDUCACIÓN