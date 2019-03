Renuncia el rector del Liceo Francés por matoneo a su familia

El rector del Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá, Marc Cabalé, le manifestó el lunes de esta semana al Consejo Administrativo de la institución, su decisión de terminar el año escolar en junio y dejar el cargo

La razón -según Mauricio Fajardo, presidente del Consejo- es el deseo de Cabalé de unirse a su familia, que viajó a Francia esta semana luego de los episodios de matoneo que sufrieron sus dos hijos.



Estos hechos se dieron en el marco de una creciente tensión entre Florence Cabalé, esposa del rector y hasta hace poco Consejera Principal de Educación en el colegio -encargada de la disciplina-, y un grupo de alumnos y padres de familia.



“Algunos alumnos estaban en desacuerdo con algunas decisiones de la señora Cabalé tomaba y se presentaron muchos memes y agresiones físicas y sicológicas en contra de los hijos del rector y de su esposa”, comentó Guillermo Perdomo, presidente de la Asociación de Exalumnos y miembro del Consejo de Administración del colegio.

En una carta que Florence Cabalé envió a la comunidad educativa para anunciar su partida, expresó: “Lo que he recibido por parte de un grupo de padres y de alumnos son calumnias y una gran aversión que yo nunca antes había conocido en otros colegios, solo por el hecho de tratar de llevar a los alumnos al cumplimiento del Reglamento Interno y las reglas básicas de la vida en común. Las redes sociales permiten ampliar y deformar la realidad hasta llegar a escritos que son realmente inaceptables, pero que nacen del delirio de estos medios de la no-comunicación”.



El rector Cabalé no se ha querido referir al tema para no generar más polémicas. Y al respecto Fajardo explicó: “Estas situaciones tienen dos caras. Debemos darle una mirada a todas las versiones, actuar con la mayor ecuanimidad y procurar restablecer la absoluta armonía dentro del colegio y en toda la comunidad educativa. Queremos trabajar por superar las diferencias y dificultades que surgen por la falta de diálogo, de respeto y de entendimiento, algo que se puede presentar en cualquier comunidad, incluyendo la de un colegio”.



Ya el rector Cabalé informó de su decisión a la Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero, dependencia del Ministerio de Educación de Francia, que le había asignado el manejo de la prestigiosa institución educativa bogotana hasta el 2020.



Redacción Educación