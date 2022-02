El regreso a la presencialidad en las aulas no solo se está desarrollando en los colegios del país. Las universidades también participan de este proceso, que afecta a alrededor de dos millones de estudiantes.



Ante esto, una mirada reveladora es la de los rectores, quienes encabezan esta tarea. Por lo general, la opinión frente al retorno es positiva. Sin embargo, los retos identificados son enormes y van más allá de la bioseguridad, pasando por implementación de nuevas estrategias vinculadas con la tecnología, así como la nivelación de aprendizajes.



Cuatro rectores expresan sus reflexiones al respecto.



‘Tenemos preocupaciones’

Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica.

Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica.



¿Cómo tomaron desde la Universidad Pedagógica la orden de regresar a las aulas?



Teníamos pensado en diciembre continuar en 2022 con un modelo hibrido, como en 2021, pero dada la disposición de los ministerios de Salud y Educación, se vio la necesidad de implementar la presencialidad que el Estado nos pone como una obligatoriedad, cosa que vemos con un poco de preocupación porque no da lugar a la autonomía.



Pese a ello, vamos a iniciar clases presenciales con todos los programas de pregrado y posgrado a partir del 7 de febrero, y desde el 4 de febrero la llegada de los estudiantes nuevos.



No se ve muy conforme con la decisión. ¿Era el momento de volver a las aulas?



Tenemos una preocupación, porque consideramos que no era el momento más adecuado en el medio del cuarto pico. Incluso en Barranquilla la Universidad del Atlántico ya postergó la presencialidad para marzo por los altos índices en la ciudad.



Claramente hay un riesgo, y creemos que el ministerio debió plantear la posibilidad de que las universidades tomaran decisiones respecto a la posibilidad de modelos híbridos, pero eso no está.



¿Cómo ha sido su preparación para el retorno?



Obviamente desde que se dieron las disposiciones hemos trabajado fuertemente con unos protocolos de bioseguridad actualizados, hemos pedido apoyo a la Alcaldía de Bogotá con jornadas de vacunación, porque lo más importante es seguir garantizando la formación mientras cuidamos de la vida.



¿Cómo van sus profesores en términos de vacunación?



Vamos bien. Tenemos hasta el momento más del 70 por ciento de los profesores con su esquema de vacunación. Otros no han querido colocársela, y por directiva ministerial no es obligatorio exigir la vacunación, lo cual consideramos preocupante, pero el concepto jurídico es que el derecho a la educación es prioritario y no se le podía impedir dar o recibir clase a ninguna persona por no estar vacunado.



En el caso de los no vacunados, lo que se hace es generar unos términos de consentimiento en el que los docentes son conscientes de que se someten a un riesgo y que la universidad los invita a vacunarse.



Cómo representante del Sistema Universitario Estatal, ¿cómo han percibido las universidades públicas esta medida?



Muchas universidades, como la Nacional, no han terminado el periodo 2021-2 y por decisión de ellos van a terminar ese semestre en alternancia, al igual que la Distrital, y solo hasta marzo van a iniciar con presencialidad plena, iniciando el 2022-1. Esto significa que el sector, pese a sus complejidades, igual se va a cumplir con las disposiciones ministeriales.



‘Convergencia con lo virtual’

Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.

Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.



¿Cómo recibieron la decisión ministerial de traer de vuelta la presencialidad plena?



Nos sentimos realmente felices y agradecidos por tener un regreso seguro a la presencialidad para cada uno de los miembros de la comunidad. Extrañábamos tener la posibilidad de compartir una vida universitaria con nuestros cerca de 13.000 estudiantes.



Nuestro proceso de enseñanza está orientado a brindar una experiencia, en lo que nosotros denominamos la formación del proyecto de vida. Y esto se va a generar por la convergencia de las ventajas de la presencialidad junto con las virtudes de la tecnología y los recursos digitales. Tenemos un modelo pedagógico que integra los escenarios en sitio y digitales en virtud de la enseñanza.



Con todos los contagios, ¿sí era el momento indicado para retornar?



Sin duda, los estudiantes y sus familias estaban esperando este proceso. Es el momento, y hago énfasis, de un regreso a la presencialidad seguro y muy responsable. En la universidad hemos tomado toda clase de precauciones y medidas para que realmente sea un ambiente seguro, junto con jornadas de vacunación y sensibilización. Debemos buscar generar mayor consciencia de lo que todavía significa el desafío del covid-19.



¿Muchos profesores y trabajadores se han negado a vacunarse?



Hemos visto una participación cada vez mayor. Todas las personas pueden participar y creemos que vamos muy bien en ese punto. Frente a quienes, por decisión propia, no lo hacen, los acompañamos para que puedan minimizar al máximo los riesgos asociados a la falta de inmunización. Por ello hemos adecuado las sedes para eso, para que sean más seguras.



¿Cómo trabajan en la nivelación de los estudiantes tras dos años afectados por la pandemia?



Cuando surgió la emergencia, en tres días logramos que 13.000 estudiantes de nuestra universidad pudieran migrar de la presencialidad al acceso remoto, porque afortunadamente teníamos las herramientas.



El reto pedagógico es que no se presentara la pérdida de la enseñanza en la educación. A eso nos dedicamos estos dos años, e incluso hemos fortalecido muchas experiencias académicas, el acompañamiento psicopedagógico por medio de nuestro Centro de Emociones.



¿O sea que considera que no hubo afectaciones?



Sí las hubo, pero logramos mitigarlas al máximo. Los estudiantes siguieron en lo que llamamos una presencialidad mediada por la tecnología. Los profesores trabajaron por mantener el nivel, y seguiremos trabajando para identificar los puntos a reforzar que sean necesarios.



‘El escenario natural es el campus’

Esteban Piedrahita, rector de la Universidad Icesi.

Esteban Piedrahita, rector de la Universidad Icesi.



¿Icesi estaba lista para volver a clases presenciales?



Venimos trabajando en este tema desde hace tiempo. Icesi, desde principios de noviembre, tenemos el 65 por ciento de presencialidad, antes del anuncio de los ministerios. Fuimos en Cali la primera institución con ese nivel de presencialidad. A partir del lunes 24 ya estamos en total presencialidad. Tenemos la infraestructura para cumplir con la presencialidad cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, y estamos de verdad muy contentos porque consideramos que este es el escenario natural en el que debemos trabajar.



¿Por qué el escenario natural?



La presencialidad en pregrado es fundamental. En lo académico, pero sobre todo en lo social y cultural. El campus es un escenario igualador, donde los estudiantes de todo tipo de orígenes se encuentran en igualdad de condiciones, fortalece las relaciones interpersonales y académicas.



¿Le preocupan los elevados casos de covid-19 por ómicron?



Estábamos en mora de volver a la presencialidad. Somos afortunados porque pudimos garantizar a todos los estudiantes acceso a educación en línea y de calidad durante la pandemia, pero este no es el caso de muchas otras instituciones. Consideramos que, al contrario, hace rato debió volver la presencialidad en toda la educación.



Sí, el covid-19 sigue siendo de cuidado, pero tenemos buenos índices de vacunación, cercanos al 100 por ciento de docentes y colaboradores.



¿Contarán con puestos de vacunación como otras instituciones?



Lo tuvimos hasta noviembre del año pasado. En este momento no lo tenemos, más porque en su momento nos lo pidió la Alcaldía, pero en este momento no ha sido requerimiento. No por ello descuidamos el proceso y seguimos trabajando en campañas de concientización para cubrir con las vacunas a más población. Tenemos por ejemplo una alianza con la Fundación Valle del Lili, que es la principal clínica de la región, con quienes trabajamos en este tema de proteger la salud de nuestra comunidad.



¿Identificaron afectaciones en los procesos formativos por la falta de presencialidad?



Realmente este año más que un grupo de primíparos tenemos como cuatro. Porque varios semestres no habían conocido el campus o no habían tenido la oportunidad de conocer cara a cara a sus compañeros y profesores.



Estamos por eso trabajando el tema psicosocial, que ha sido muy importante, y por otro lado estamos haciendo un seguimiento cercano al desempeño de los muchachos en clase. Tenemos centros de apoyo en lectura, escritura, oralidad, inglés, matemática, entre otros, con lo que estamos haciendo refuerzos, porque lo que buscamos es el éxito en su aprendizaje, lo cual consideramos la base de nuestra misionalidad como institución.



‘Debemos aprovechar lo aprendido’

María Clara Rangel, rectora de la Universidad del Bosque.

María Clara Rangel, rectora de la Universidad del Bosque.



Seguimos en un contexto de contagios por covid-19. ¿Esto les hizo dudar de volver a la presencialidad?



No. Por el contrario, estamos totalmente de acuerdo con las directivas ministeriales. Es cierto el tema de los contagios, pero para ello hemos diseñado una serie de acciones como promover la vacunación, hemos solicitado los carnets de vacunación. Sabemos que no se deben exigir para la prestación del servicio educativo, pero lo hacemos más para tener certeza del nivel de inmunización de nuestra comunidad educativa y poder monitorear la situación al detalle. Obviamente todo esto promoviendo protocolos de bioseguridad como el uso de los tapabocas que realmente funcionan y están aprobados.



¿En qué se debe centrar El Bosque y el sector de la educación superior ahora que vuelven a las aulas?



Creo que el principal reto es precisamente ese: Lograr ejecutar la presencialidad en un 100 por ciento de una manera eficiente y diferente, apropiando los aprendizajes que dejó la educación remota. No podemos seguir de la manera antigua de hacer las cosas, debemos aprovechar las ventajas tecnológicas y de trabajo asincrónico, todo enfocado en enriquecer la experiencia de los estudiantes. Porque invertimos mucho en nueva tecnología y estas herramientas aún pueden sernos muy útiles.



En medio de la pandemia, surgió la matrícula cero. ¿Cree que debe ser también para universidades privadas?



Yo, como miembro del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) he venido promoviendo precisamente eso. Pese a ser privadas, ofrecemos un servicio público, no hay diferencia entre los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de una institución oficial o una privada. Y justo esta población vivió grandes afectaciones económicas en la pandemia.



REDACCIÓN EDUCACIÓN