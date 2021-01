¿Las universidades también volverán a la presencialidad?

El regreso a clases no solo es un tema que causa preocupación e incertidumbre en el caso de los colegios. Las Instituciones de Educación Superior (IES) también se alistan para retornar a las aulas mediante el modelo de alternancia, el cual combina clases presenciales con trabajo remoto desde casa.



Ante esto, EL TIEMPO consultó con varias universidades del país respecto a si iniciarán este semestre con un modelo de alternancia.



Uno de los casos que más llama la atención es el de la Universidad de los Andes, que para este semestre busca aumentar el nivel de presencialidad con respecto a los laboratorios realizados el año pasado.



Así lo explicó en una carta el rector Alejandro Gaviria: “Nuestra intención es regresar al campus de manera más asidua. Creemos en la importancia de la educación presencial. Las circunstancias son inciertas. La dinámica epidemiológica, impredecible. Pero nuestras intenciones son claras: queremos regresar. Debemos, por supuesto, cumplir todas las disposiciones de los gobiernos nacional y local. Pero nos hemos preparado para regresar”.



De esta forma, la oferta de cursos semipresenciales será 33 por ciento mayor a la del segundo semestre de 2020. Los estudiantes podrán permanecer en el campus aún si no tienen un curso presencial, sujetos a la restricción de aforo y el cumplimiento obligatorio de los protocolos de bioseguridad.



Además, los cursos con competencias prácticas intensivas en talleres, laboratorios y aulas especializadas serán semipresenciales. En todo caso, el componente presencial seguirá siendo transmitido por otros medios a los estudiantes que no vayan al campus.



Se permitirá también, de manera controlada, la actividad física en los espacios abiertos del Centro Deportivo. Los profesores podrán regresar a sus oficinas, los equipos administrativos regresarán al campus con alternancia y habrá atención presencial a los estudiantes en los puntos clave de la universidad.



En cuanto a instituciones públicas, recientemente Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, señaló que para 2021 el objetivo es mantener de manera remota las clases que se puedan mantener de esta forma, mientras que el componente que necesariamente se deba hacer presencial se realizará de esta forma, controlando el aforo.



Por su parte, en la Universidad de Antioquia el Consejo Superior ya señaló que se mantendrán suspendidas las actividades presenciales. Sin embargo, se evaluará la evolución epidemiológica en los primeros tres meses del año, así como a la aplicación de la vacuna, para así tomar nuevas decisiones al respecto-



Otras instituciones como la Universidad Externado o la Javeriana piensan aplicar la alternancia este semestre y actualmente se preparan para ello. Sin embargo, todo dependerá del cumplimiento de los protocolos así como de la evolución de la pandemia.



En el caso del Politécnico Grancolombiano, la institución privada con más estudiantes virtuales del país, el plan es mantener el componente en línea para los alumnos en esa modalidad. Sin embargo, en carreras presenciales habrá tres modalidades de estudio: materias virtuales, remotas (clases en línea pero replicando la presencialidad) y asignaturas presenciales con un aforo máximo del 25 por ciento.



En el caso de haber estudiantes que no deseen ingresar de forma física, por miedo al contagio, podrán recibir estas clases de manera remota.

Efecto de la pandemia en la educación superior

Una consulta hecha por la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) a instituciones de carácter privado reveló una disminución del 17 por ciento de la población estudiantil total en el segundo semestre de 2020 y una disminución del 20 por ciento en el número de estudiantes nuevos.



Esta cifra preocupa especialmente por la reducción de estudiantes nuevos que presentan las IES desde hace cuatro años. Entre 2016 y 2019 (último año del que se tiene información disponible) se pasó de 952.988 estudiantes nuevos a 824.840, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).



En el caso de las universidades públicas, la situación es otra, ya que prácticamente no hubo deserción a causa de la medida de matrícula cero, que permitió que en algunos casos incluso aumentara el número de estudiantes. Sin embargo, el reto ahora es poder garantizar estas mismas condiciones de cara al semestre 2021-1.



Y todo eso debe sumarse a la necesidad de implementar protocolos de bioseguridad para regresar a las aulas. Gran parte de las universidades del país, en especial aquellas que cuentan con importante número de estudiantes, ya cuenta con algo de experiencia gracias a los laboratorios presenciales y pilotos que se llevaron a cabo durante 2020, espacios en los que se pudo adelantar el componente presencial necesario en ciertas carreras.



Sin embargo, al igual que sucede con los colegios, el regreso a los salones de clase para este año no se dará de manera masiva. Las instituciones deben presentar un plan de alternancia y realizar las adecuaciones necesarias, las cuales serán presentadas ante las secretarías de educación y demás autoridades. Solo aquellas que reciban el visto bueno podrán implementar la alternancia.



De esta forma, hay casos como el de Bogotá, donde 66 Instituciones de Educación Superior, 102 Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano están habilitadas por el Distrito para el regreso a clases presenciales.

