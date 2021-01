Todo lo que debe saber sobre el regreso a clases con alternancia

Entre la tercera semana de enero y la primera de febrero se estará llevando a cabo el regreso a clase en los colegios del país. Un proceso en el que hay mucha confusión por parte de estudiantes y padres de familia, dado que se ha anunciado que este año se empezará a aplicar el modelo de alternancia, el cual implica un regreso progresivo y gradual a las aulas, sin dejar de lado las clases virtuales y la educación en casa.



Y es que, de acuerdo con declaraciones de la ministra de Educación María Victoria Angulo, se espera que este sea el modelo que se aplicará durante todo 2021, o hasta que se lleve a cabo el proceso de vacunación contra la covid-19 y se normalice la situación sanitaria en el país.



Ante estos anuncios muchos padres creen que en las próximas semanas ya se verán obligados a enviar a sus hijos a las aulas al menos unos días a la semana. Sin embargo, esto no es así.



Es importante señalar que este es un proceso que busca ser progresivo y gradual, garantizando en todo momento la salud de la comunidad educativa. A esto se suma que para el retorno, se deben cumplir los protocolos de bioseguridad.



Por ello, a continuación El TIEMPO aclara algunas de las dudas más frecuentes respecto al regreso a clase:

¿Todos los colegios iniciarán el año con clases presenciales?

No todos los colegios pueden regresar a las aulas en el inicio del año académico. En primer lugar es necesario aclarar que la presencialidad no será total sino con alternancia, es decir, un modelo semipresencial. Para que un colegio pueda aplicarlo, primero se deben cumplir con los protocolos de bioseguridad.



Es decir, solamente los colegios que sean autorizados, una vez se verifique el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de las autoridades locales.



En este sentido, cada región se comportará de manera diferente. Así tenemos casos como Bogotá, donde 695 instituciones educativas de todos los niveles habilitadas por el Distrito para el regreso a clases presenciales, de los cuales apenas 83 son colegios oficiales, mientras que 444 son colegios y jardines privados. El resto son universidades e Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.



Solo estas instituciones podrían empezar a dar algunas clases presenciales, y se espera que en el transcurso del año reciban el visto bueno.



Pero el caso contrario es el de Huila, donde la Secretaría de Educación ya anunció que en enero ningún colegio iniciará con labores presenciales mientras se hace el proceso de alistamiento. La primera apertura de las aulas se realizará en febrero o marzo.



Es importante estar alerta a las indicaciones de su respectiva secretaría de educación así como a la información suministrada por los colegios para no generar confusiones.

¿De qué depende que inicien las clases presenciales con alternancia?

Para que los colegios inicien con el modelo de alternancia, el primer factor a considerar es la situación sanitaria. Esto quiere decir que si se aplican nuevas cuarentenas u otras medidas restrictivas por nuevos picos, los colegios podrían permanecer cerrados, dando clase solo de manera virtual o con otras estrategias desde casa. Estas decisiones las irán tomando los gobernantes locales.



Otro requisito es que la secretaría de educación haya presentado ante el Ministerio el plan de alternancia. De acuerdo con la ministra María Victoria Angulo, todas las regiones del país ya entregaron este plan, el cual debe ser aprobado.



Una vez se apruebe, serán los colegios, ya sean públicos o privados los que deben adoptar las medidas de acuerdo a su capacidad física y la cantidad de estudiantes, y solamente aquellos que cuenten con el visto bueno de las autoridades podrán volver a la presencialidad con alternancia.

¿Si no quiero llevar a mi hijo a clases presenciales?

Los protocolos establecidos por los ministerios de Educación y Salud establecen el carácter voluntario del retorno presencial a las aulas. Es decir, el cuidador o padre de familia tendrá la última palabra.



En todo caso, y dado a que el modelo de alternancia no es totalmente presencial, sino que tiene un componente de trabajo en casa, los colegios deberán garantizar la prestación del servicio a los estudiantes que no regresen a las aulas.



¿Cuándo iniciarán las clases?

No hay una fecha de regreso a clases en todo el país y cada región establece su propio calendario académico. A continuación las fechas de inicio de clases en las principales regiones de Colombia (no son las fechas de retorno a las aulas de manera presencial sino de inicio de actividades académicas):



- Antioquia: 18 de enero

- Neiva: 18 de enero

- Bogotá: 25 de enero

- Medellín: 25 de enero

- Bucaramanga: 25 de enero

- Norte de Santander: 25 de enero

- Atlántico: 25 de enero

- Pereira: 25 de enero

- Manizales: 25 de enero

- Armenia: 25 de enero

- Cartagena: 25 de enero

- Ibagué: 25 de enero

- Santander: 25 de enero

- Santa Marta: 25 de enero

- Popayán: 25 de enero

- Barranquilla: 1 de febrero

- Cali: 1 de febrero

- Villavicencio: 1 de Febrero

- La Guajira: 1 de Febrero

- Pasto: 1 de febrero



REDACCIÓN EDUCACIÓN

