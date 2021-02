¿Cómo proteger la salud de sus hijos en el regreso a clases?

En las últimas semanas los colegios del país se han preparado para reactivar las actividades presenciales, y algunos de ellos ya operan bajo el modelo de alternancia, como ocurrió desde el pasado lunes en Bogotá.



Ante esto, mucho se ha hablado de la responsabilidad de los colegios para implementar y aplicar los protocolos de bioseguridad dispuestos por los ministerios de Salud y Educación.



Sin embargo, por más que los protocolos se apliquen en las instituciones educativas, el autocuidado sigue siendo la principal herramienta de prevención, tal como ocurre en las demás actividades económicas que se han reactivado.



Así las cosas, los padres de familia también deben velar por la salud de sus hijos por medio de prácticas que puedan contribuir a reducir los riesgos de contagio. A continuación algunas recomendaciones dadas por Minsalud y Mineducación.



Recorrido desde y hasta la vivienda

Es importante realizar el lavado de manos al menos durante 20 segundos antes de salir de casa. Así mismo, es importante portar todo el tiempo el tapabocas cubriendo nariz y boca durante todo el trayecto, manteniendo en el recorrido el distanciamiento físico con personas diferentes a los que conviven en la misma casa.



También es importante dirigirse directamente a la institución educativa o a la vivienda, para evitar posibles exposiciones al virus, así como evitar el consumo de alimentos durante el recorrido. No se debe hacer uso de instalaciones de parques o salas de juego durante los trayectos.



Cuidados en el interior de las instituciones

Si bien los colegios tienen que cumplir los protocolos, es importante que los padres de familia puedan orientar a sus hijos en el cumplimiento de las normas, así como promover acciones que reduzcan el riesgo de contagio.



“A los niños se les debe hablar de manera clara y sencilla sobre la importancia de cumplir medidas como el uso constante del tapabocas, el lavado de manos cada tres horas y mantener el distanciamiento. Desde casa, los padres deben reforzar estos conceptos todo el tiempo”, comenta Andrea Estupiñán, terapeuta infantil.



Por su parte, las autoridades nacionales recomiendan que los niños puedan asistir al colegio contando con todos sus útiles escolares para uso personal, porque no se permitirá prestarlos entre estudiantes.



También es importante llevar a las aulas solo lo estrictamente necesario, no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas.



Los protocolos publicados por el Gobierno establecen que las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones de la institución educativa, salvo en los casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo antes posible, una vez se despidan a los niños, niñas o adolescentes en la entrada para evitar aglomeraciones.

Reportar señales de alarma

Tal como es importante el autocuidado, también lo es el ser absolutamente claros y sinceros con las instituciones académicas ante la detección de cualquier señal de alarma de un posible caso de covid-19.



De esta manera, se recomienda responder con honestidad los cuestionarios sobre el estado de salud de los menores y su entorno familiar que realizan los colegios.



Es preferible no asistir al colegio en caso de que el niño o alguien que conviva con él tenga algún síntoma como fiebre de 38 °C o más, tos seca, malestar general, pérdida de olfato, entre otros, o que se tenga conocimiento de un contacto con casos sospechosos o confirmados de covid-19.



De ser así, también se debe informar a la institución educativa para que se activen los protocolos de seguimiento y evitar que el virus se propague entre el resto de los estudiantes y profesores.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

