Regreso a clases presenciales se inicia en varias regiones del país

En 19 de las 76 secretarías de Educación del país se dará inicio a los procesos de alternancia de manera simultánea al comienzo de su calendario académico, según informó el Ministerio de Educación.



Este proceso de reapertura gradual y progresivo comenzó en las semanas recientes en algunos colegios ubicados en las Entidades Territoriales Certificadas de Antioquia, Envigado, Pitalito, Atlántico, Caldas, Cartagena, Manizales y Rionegro.



Esta semana el turno será para Barranquilla, Montería, Palmira y Quindío, mientras que a partir del 8 de febrero se iniciará con la alternancia en Boyacá, La Guajira, Maicao, Meta, Riohacha, Tumaco y Uribia.



Mientras tanto, el resto de las regiones del país espera que las condiciones sanitarias permitan volver a la presencialidad.



Tal es el caso de Bogotá, donde los colegios privados parecen estar más cerca de ello, informó la ministra María Victoria Angulo. “La Secretaría de Educación de Bogotá está, junto con la Secretaría de Salud, revisando cómo avanzan los indicadores. Por el momento me han comunicado que los colegios privados ya podrán iniciar. Estaremos muy pendientes porque es realmente clave este proceso de reactivación en la ciudad”, afirmó.



Hasta ahora, no se conoce ningún pronunciamiento de la Secretaría de Educación que permita vislumbrar la fecha exacta del retorno a las aulas en el sector privado.



Las instituciones oficiales, por su parte, aún no reciben el visto bueno para retornar a la presencialidad en medio de la alerta roja sanitaria decretada por la Alcaldía.



Sin embargo, todo indica que el inicio de la alternancia tanto en instituciones públicas como privadas se podría dar a partir de la segunda mitad de este mes, de acuerdo con la reciente información revelada por el Distrito, según la cual la ciudad está cerca de superar la alerta roja hospitalaria al tener a la fecha una ocupación de camas UCI del 82 por ciento.



Así lo mencionó la alcaldesa Claudia López: “A ese ritmo de desaceleración del segundo pico, la próxima semana podríamos salir de alerta roja y disminuir restricciones”.



De ser así, las instituciones privadas serían las primeras en implementar la alternancia. Eso sí, según los protocolos emitidos por Mineducación y Minsalud, solo podrán iniciarla aquellas que reciban el visto bueno de las autoridades locales.



Actualmente hay 527 colegios y jardines infantiles habilitados para iniciar el regreso a las aulas, de los cuales 83 son oficiales y 444, la gran mayoría, privados.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

