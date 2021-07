Los desafíos del regreso presencial a clases en el país

A partir de este martes se inicia el regreso a la presencialidad en los colegios y jardines infantiles del país. Los estudiantes vuelven a su espacio natural tras 15 meses de virtualidad obligada por la pandemia del covid-19, la cual, además de las alarmantes cifras de muertos y contagiados, provocó estragos en este sector con consecuencias imprevisibles para una generación.



De hecho, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, recuerda que “los entornos escolares presenciales son el espacio natural para el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.



Ella considera que la evidencia científica y las experiencias de Colombia y de otros países nos muestran que es necesario regresar a las aulas de clases con protocolo de bioseguridad y que esto no implica un mayor riesgo comunitario respecto a la transmisión del covid-19.



Además, se trata también de la búsqueda de un equilibrio para la sociedad. “Las posibilidades de un presente y un futuro para los niños más vulnerables de esta generación se aumentan con el regreso a las clases de manera presencial en las aulas; con toda claridad, la Unicef recomienda que las escuelas sean las primeras en abrir y las últimas en cerrar”, dice ella.



El regreso se da tras el fin del periodo de vacaciones de mitad de año en ciertas regiones y, en especial, en algunos colegios privados. Así quedó establecido en la directiva 5 del Ministerio de Educación, en la que se determinó que el regreso a las aulas se enmarca en el proceso de reactivación en que está inmerso el país.



Este 15 de julio se tiene previsto que finalice el esquema de vacunación de profesores y personal administrativo. Se prevé que este semestre, los 9,7 millones de niños del país vuelvan a las aulas de manera presencial. Para hoy, varias secretarías tienen agendado el inicio de las actividades académicas.



Aunque el Gobierno señaló esta fecha como límite para el retorno, la situación también depende de los avances en el proceso de vacunación del sector y de las condiciones de la pandemia.



De hecho, en Bucaramanga, donde esperaban regresar desde hoy, ya se aplazó hasta el próximo 21 de julio, debido al aumento de casos de covid-19 y a la alta ocupación que se presenta en las unidades de cuidados intensivos (UCI). El alcalde, Juan Carlos Cárdenas Rey, afirmó que están esperando también que los docentes completen su esquema de vacunación.



Este es un punto que también se ha puesto sobre la mesa desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), quienes han solicitado que el retorno se defina con la realidad que enfrenta en estos momentos el país en materia de contagios y ocupación de UCI.



William Velandia, su presidente, dice que “el tema del esquema de vacunación completo para los maestros y maestras, del respeto a las comorbilidades y de las decisiones de los padres de familia, de la mano del gobierno escolar y de las autoridades locales, sanitarias y educativas deben verificar y garantizar las condiciones certificadas en nuestras instituciones para el retorno a esa escuela de la presencialidad”.



El asunto es complejo porque es clave que todo el personal que labora en el sector educativo oficial, independientemente de situaciones de comorbilidades o edad, asista con estrictos protocolos de bioseguridad y el autocuidado.



Al respecto, de acuerdo con el Observatorio de Gestión Educativa, a la fecha van 291.555 personas del sector vacunadas. Así mismo, de los 400.000 millones de pesos dados por el Ministerio de Educación para hacer las adecuaciones desde 2020, solo se ha ejecutado el 58,6 por ciento.



Para facilitar las cosas, hay una ruta por seguir. El Ministerio de Salud simplificó los protocolos de bioseguridad. Las medidas de cuidado se limitan al uso de tapabocas, evitar aglomeraciones, distanciamiento físico de un metro en las aulas, lavado de manos, limpieza de las instalaciones y ventilación, así como la formación de grupos fijos de trabajo para que en caso de contagios se aísle solo a quienes estuvieron en contacto con el virus y no recurrir al cierre de la institución.



Para cumplir estas medidas, los colegios deben acudir a estrategias como horarios escalonados de entrada y salida, toma de alimentos y recreo. En cambio, se descartan puntos como la compra de termómetros y la desinfección de calzado.

La única excepción en la que no habrá presencialidad completa, señala el Mineducación en la directiva, es cuando no se pueda cumplir con el distanciamiento físico, en cuyo caso se aplicará el modelo de alternancia, por lo que no volvería el trabajo en casa de lleno.

¿Estamos listos?

Los colegios privados del país se han mostrado a favor de retornar a las aulas. Así lo asegura Vicky Vera, presidenta de la Asociación de Educación Privada (Adecopria): “Hemos dispuesto nuestros recursos y nuestro esfuerzo para fortalecer los protocolos de bioseguridad, cumplir con el distanciamiento físico y las demás medidas. Debemos seguir alertas sin caer en la falsa sensación de seguridad. Estamos convencidos de la necesidad del reencuentro en las aulas entre estudiantes y docentes”.



Sin embargo, otras organizaciones de educación privada han identificado grandes obstáculos en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Martha Yaneth Castillo, presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones y Colegios Privados (Andercop), aseguró que medidas como el distanciamiento físico podrían dificultar el desarrollo de actividades presenciales:



“Es importante lograr el regreso a las aulas de clase de manera presencial en el menor tiempo posible. Pero, lastimosamente, vemos que esto no se podrá conseguir en todo el país, en especial por la norma del distanciamiento físico de un metro, no se puede regresar, porque los niños no caben”.



Y agregó: “En estas condiciones, vamos a estar en un panorama en el que más del 90 por ciento de las instituciones se verán obligadas a seguir en alternancia porque no cuentan con la capacidad para cumplir con esta norma”.



Con todo esto, hay sectores que se oponen al retorno a las aulas. Tal es el caso de la Confederación Nacional de Padres de Familia, organización que asegura que el proceso de presencialidad en los colegios del país no se puede dar debido a que las instituciones no estarían en condiciones para garantizar la salud de los menores.



Así lo explicó Carlos Ballesteros, presidente de la confederación: “No hay garantías, entonces no hay retorno a la presencialidad. Ese es el mandato que nos han dado los padres de familia consultados en varias regiones del país”.



Entre tanto, en Bogotá ya hay cita para una marcha de maestros el próximo 8 de julio. La movilización, que se iniciará a las 10 a. m. desde la Secretaría de Educación y llegará al Ministerio de Educación, es convocada por la Asociación Distrital de Educadores (ADE), organización que pertenece a Fecode y que se muestra en contra del regreso.

Tres preguntas a la ministra de Educación

¿Va a ser obligatorio enviar a los hijos a las aulas?



Esta cartera les recomendó a los establecimientos educativos socializar con los padres y madres de familia el protocolo de bioseguridad, para que todos asumamos las acciones de cuidado y autocuidado que nos corresponden.



Desde el Ministerio de Educación, en un trabajo articulado con los mandatarios regionales y locales, continuaremos estableciendo canales de comunicación con las familias que aún tienen temores, para aclarar sus dudas y acompañar la decisión libre que tienen las familias de permitir el regreso de sus hijos a las aulas y el reencuentro con sus compañeros.



¿Están los colegios en capacidad de cumplir con las condiciones de distanciamiento y bioseguridad?



El mandato normativo establecido en la Resolución 777 de 2021 señala que todos los colegios oficiales y privados deben ofrecer la prestación del servicio educativo de manera presencial para sus estudiantes, bajo el protocolo de bioseguridad, a partir del regreso de los estudiantes de su receso de mitad de año.



Por otra parte, asignó $400.000 millones del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) para cofinanciar las adecuaciones y adquisiciones requeridas para la implementación del protocolo de bioseguridad. Ahora se deben finalizar los procesos de alistamiento y dar inicio a la oferta educativa presencial en la totalidad de las sedes educativas.



¿Cómo avanza la vacunación de docentes y personal del sector?



Avanza a muy buen ritmo. A la fecha, el ministerio ha recibido reporte de las secretarías de Educación según el cual más de 300.000 personas que laboran en el sector ya cuentan con la primera dosis y ya se inició la aplicación de las segundas en varios municipios. También se inició el proceso de vacunación de los más de 250.000 maestros y personal administrativo de educación superior del país.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

