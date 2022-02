Hace tres semanas el país inició la tarea titánica de volver a las aulas en presencialidad plena luego de dos años de pandemia en los que hubo cierres de colegios y posteriormente un modelo de alternancia. Y, aunque se sabe de la importancia de este proceso, ratificada por pronunciamientos de organizaciones como la OMS, Unicef y Unesco, padres de familia y docentes ahora centran su atención en las condiciones de las sedes educativas a las que llegarán sus hijos.



Y es que pese a que el Ministerio de Educación le señaló a este diario importantes avances en materia de adecuaciones de las instituciones, así como avances significativos en términos de construcción de colegios nuevos y remodelación de infraestructura existente (de las que se hablarán líneas abajo), en las últimas semanas, ciudadanos de todas las regiones del país han dado cuenta del estado de deterioro en que se encuentran algunas sedes educativas, muchas de ellas sin las condiciones de bioseguridad necesarias para mantener los estándares de salud en las aulas. En otros casos, la denuncias se centran en obras obstaculizadas, vitales no solo para aumentar la cobertura del sector, sino para aliviar el hacinamiento latente en algunas instituciones.



Este mismo punto ha sido recientemente el centro de los cuestionamientos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) al regreso a la presencialidad. Si bien recientemente el magisterio ha alivianado su oposición al retorno, continúa insistiendo, al igual que sus sindicatos asociados, en que las condiciones actuales de las instituciones no son las mejores, e incluso atentarían contra la correcta prestación del servicio educativo.



Para el regreso a clases no puede haber una escuela sin agua, sin baterías sanitarias o, como sucede muchas veces, con una relación de 40 estudiantes por una batería sanitaria FACEBOOK

“Hay varias complicaciones en este punto. No es posible, y menos ahora al volver a la presencialidad al 100 por ciento en medio de una pandemia, que se siga pensando que en un espacio donde solo caben 20 o 30 niños, meter 40 o 45. Hay una deuda histórica en la ruralidad, no hay conectividad. No puede haber una escuela sin agua, sin baterías sanitarias o, como sucede muchas veces, con una relación de 40 estudiantes por una batería sanitaria”, dice al respecto William Velandia, presidente de Fecode.



Y agregó: “Claro que estamos de acuerdo con la presencialidad, pero también hay muchas sedes que no tienen las condiciones y nosotros lo hemos evidenciado. Hay que garantizar una correcta prestación del servicio, que los maestros y los estudiantes no se enfermen”.



Un caso registrado en los últimos días en las páginas de EL TIEMPO es el de los colegios rurales en Sucre, donde la Asociación de Educadores de Sucre (Ades) señaló que gran parte de las instituciones educativas de los 26 municipios de Sucre no cuentan con las garantías de bioseguridad para la salud de los docentes, estudiantes y directivos con relación al covid-19.



“Comprobamos que en la gran mayoría de las instituciones educativas no hay ni siquiera agua, las unidades sanitarias no están en las mejores condiciones y en algunos establecimientos estos módulos, con relación al número de estudiantes que tienen, no da para albergarlos”, dijo Ubaldo Corrales, presidente de Ades.

Sin agua en colegios de Sucre Foto: Oswaldo Rocha

Casos como este han sido difundidos no solo en redes sociales sino también en medios de comunicación. Destaca el del Megacolegio La Madrid, en Villavicencio, donde los estudiantes iniciaron clases esta semana y encontraron a la institución sin sillas ni tableros.



Otra denuncia en Támesis (Antioquia), donde los padres señalan que un colegio estaría a punto de caerse y no cuenta con baterías sanitarias. También se han denunciado retrasos en obras en construcción con lento avance en los municipios boyacenses de Paipa, Úmbita y Santa Rosa de Viterbo. Y los ejemplos siguen en varias partes del país.



¿Qué dice Mineducación?

Todas estas denuncias, a las que día a día se suman más, EL TIEMPO las trasladó al Ministerio de Educación, entidad que señaló que, si bien es cierto que hay planteles con problemas, estos representan una pequeña porción de las sedes educativas totales del país, y que además, no solo se adelantan obras de mejoramiento y construcción de nuevos colegios, sino que se asignaron nuevos recursos adicionales.



Así lo explicó a este diario la ministra de Educación, María Victoria Angulo: “Se han invertido más de 4 billones de pesos en infraestructura, nueva o remodelada. Además se emitió un Conpes que declaró de importancia estratégica la infraestructura rural, con más de 680.000 millones de pesos para mejoramientos. Avanzar en materia de infraestructura educativa rural es uno de nuestros principales retos. Se está renovando la infraestructura de 2.975 colegios oficiales en todo el país. A la fecha se han entregado 1.100 mejoramientos y en el mes de noviembre de 2021 fueron adjudicados 1.864 colegios adicionales”.



Con respecto a los aspectos que afectan el desarrollo de las actividades presenciales, de acuerdo con la funcionaria, “gracias al proceso que enfrentó el sector durante la pandemia se pudo hacer las inversiones para mejorar las instalaciones en términos de baterías sanitarias, las adecuaciones de ventilación, entre otros”.



Es así como destaca que en este momento hay un porcentaje de apenas el 1,6 por ciento de las sedes que están terminando estos procesos de adecuaciones, y serían esas las que al momento no tienen las condiciones para recibir estudiantes.



Eso deja al país con un 98,4 por ciento de las 43.872 sedes educativas en condiciones óptimas para cumplir con los protocolos de bioseguridad y cumplir la directiva ministerial de atender las clases presenciales sin límite de aforo. Cabe recordar que para ello se invirtieron, de manera adicional, otros 1,2 billones de pesos.

Cuando pasan estas imágenes en redes tratan de generalizar y demostrar que es el total de las instituciones educativas las que están así FACEBOOK

“Claro que hay que seguir invirtiendo en infraestructura, que hay desafíos. Pero más allá de encontrar obstáculos para retornar a la presencialidad, hay que garantizar en primer lugar los elementos de protocolos (ventilación, lavado de manos y condiciones sanitarias). Cuando pasan estas imágenes en redes tratan de generalizar y demostrar que es el total de las instituciones educativas las que están así. Tenemos un inventario por cada secretaría de educación, lo que nos da ese porcentaje de sedes en las que toca seguir trabajando en estas semanas para ponerlas a punto para el regreso. Nos toca seguir invirtiendo para fortalecer el resto de la infraestructura, en especial la rural”, señaló Angulo.



Así avanzan las obras de infraestructura

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), la entidad que se encarga de ejecutar los recursos de infraestructura (construcción y mejoramiento de colegios), cuenta entre sus proyectos un total de 543 obras para nuevas o ampliación de sedes. De ellas, 501 vienen del gobierno anterior, y otros 42 del actual.



Sin embargo, el Ministerio de Educación sostiene que de ellos se recibieron el 7 de agosto de 2018 solo 40 construidos, y considerables fallas y retrasos por problemas contractuales. Por ejemplo, el 62 por ciento de los proyectos estaban concentrados en solo dos contratistas, el 45 por ciento estaba apenas en fase de diseño, mientras que el avance físico de las obras era de solo el 22,87 por ciento.



El Gobierno sostiene que, para destrabar esos proyectos, se inyectaron 4,9 billones de pesos en recursos entre Mineducación y las entidades territoriales, dejando como resultado las siguientes cifras: De los 543 proyectos de colegios nuevos o ampliados, ya son 244 los que están terminados (40 en el anterior gobierno y 204 en el actual) y 217 en obras. Los 82 restantes están en fase de diseño.



En cuanto a mejoramiento de colegios, de los 2.975 que menciona la ministra, 1.800 fueron recientemente aprobados, y a la fecha, otros 1.100 ya fueron terminados. De ellos, el FFIE cuenta con 671 proyectos (los demás mejoramientos son en colaboración con otras entidades como Findeter). De los que son del FFIE, 500 ya fueron terminados y otros 95 se encuentran en obras.



Todo esto deja al país, asegura Mineducación, con 12.827 aulas nuevas, mejoradas o especializadas durante el cuatrienio, beneficiando a 662.577 estudiantes de todo el país.



Una antigua deuda

Pese a que los datos revelan un importante trabajo del actual gobierno por destrabar proyectos que se encontraban estancados, expertos señalan que todavía queda una enorme deuda en materia de infraestructura educativa.



“Existe algo que pasa y seguirá pasando y es que mientras se adelanta el proceso de adjudicación, contratación y ejecución de obras, hay instituciones que van entrando en deterioro, y en el caso de la pandemia se pudo haber profundizado por abandono. A esto hay que sumarle la histórica necesidad de más aulas, por un lado, para aumentar la cobertura, y por otro lado, para terminar con las condiciones de hacinamiento que presentan algunas escuelas públicas del país”, señaló Ricardo Rodríguez, experto en educación.

MATEO CHACÓN ORDUZ*

Redacción Educación