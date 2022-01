Este lunes 24 de enero se dio inicio a las clases presenciales en 46 de las 96 secretarías de educación del país, que sumado a las 17 que empezaron clases la semana pasada deja a Colombia con 63 secretarías y un total del 65 por ciento de la matrícula en presencialidad.



Se trata de una decisión aplaudida por muchos, en especial organismos internacionales como la Unesco, que precisamente en el marco del Día Mundial de la Educación, exaltó los esfuerzos de los países por no cerrar las escuelas pese a la variante ómicron.



Lea también: Cursos del MIT que puede tomar gratis y a través de internet

Sin embargo, sigue la preocupación por el actual pico de la pandemia y los retrasos en vacunación de los menores. De hecho, según el Ministerio de Salud, a la fecha solo el 21 por ciento de la población estudiantil está vacunada.

El compromiso con los niños y niñas es una prioridad que necesita de toda la decisión, el rigor y el trabajo en equipo FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló: “Ha sido un trabajo dedicado, de acompañamiento y conversación, donde los secretarios de Educación y rectores han liderado el proceso de retorno y de vacunación con medidas de autocuidado y protocolos de bioseguridad. El compromiso con los niños y niñas es una prioridad que necesita de toda la decisión, el rigor y el trabajo en equipo. Con el apoyo de las secretarías de Salud de cada Entidad Territorial, se están instalando puntos de vacunación en los colegios, así que el llamado es a asistir, vacunarlos y protegernos entre todos”.



Lea también: Lo que debe tener en cuenta sobre los útiles escolares, según Mineducación



La funcionaria añadió: “Adicional al regreso presencial y al avance en el tema de vacunación, debemos tener un gran compromiso por garantizar que todos nuestros niños y jóvenes asistan al colegio, y aquí quiero hacer un llamado a todos los padres y cuidadores que aún no han adelantado el proceso de matrícula para que lo hagan, para que se acerquen a la institución educativa más cercana o a las oficinas de Educación de sus municipios. El trámite es muy sencillo y no hay ninguna excusa que justifique la inasistencia de un estudiante al colegio”, puntualizó la ministra.



Entre las regiones que volvieron a las aulas están Bogotá (el ente territorial con mayor cantidad de alumnos en el país y que representa alrededor del 10 por ciento de los estudiantes de colegios públicos), Cundinamarca, Caldas, Magdalena, Neiva, Pereira, Valle del Cauca y Tolima.



Lea también: La Fundación Carolina ofrece 594 becas para estudiantes iberoamericanos



Nada más en Bogotá unos 800.000 niños regresaron a la presencialidad en las 400 instituciones públicas del Distrito. En los demás municipios del departamento de Cundinamarca la cifra es de alrededor de 230.000 menores que vuelven a las aulas, mientras que ciudades como en Ibagué el número es de 70.000 alumnos y Montería con 84.000.



De momento, se reporta total normalidad en el proceso, incluso respecto a la postura de muchos maestros que han expresado preocupaciones con el retorno. Las regiones consultadas por EL TIEMPO reportan total asistencia de los docentes, salvo contadas excepciones de profesores que han reportado contagio o contacto con un positivo or covid-19.



Al respecto, vale la pena recordar que no se exigirá carné de vacunación ni para docentes ni estudiantes, al tratarse de un servicio esencial, si bien sí se motiva a los padres para que aceleren la inmunización de los menores.



Lea también: América Latina, lejos de cumplir objetivos en educación



Así mismo, a diferencia de los dos años anteriores, el proceso no será de alternancia sino de presencialidad total, por lo que las autoridades nacionales y regionales recordaron que no habrá la opción de tener a los menores en casa, salvo excepciones en las que los niños no puedan asistir a clase por motivo de contagio o contacto con una persona contagiada, para lo cual, según las normativas sanitarias nacionales, deberán aislarse para evitar nuevos contagios.



"Para el Gobierno es una prioridad que todos retornen, y lo hagan bajo estrictos protocolos de seguridad, cuidado y salud, por este motivo, la invitación es a continuar con los protocolos establecidos de lavado de manos, ventilación de espacios y uso de tapabocas. ", afirmó la viceministra.



Se espera que el 31 de enero y el 7 de febrero las secretarías de Educación restantes finalicen el proceso de retorno a las aulas. La otra semana también vuelven secretarías con alto volumen de estudiantes, como Cali.



REDACCIÓN EDUCACIÓN