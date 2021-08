Guía, paso a paso, para que evite covid en el regreso a clase

El avance de la vacunación contra covid-19 en Colombia ha permitido vislumbrar nuevos escenarios de reactivación económica y de retorno a la ‘normalidad’. Entre las actividades a las cuales se puede regresar, de a poco, aparece la educación.

Este escenario, indispensable para el desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se trasladó a la virtualidad ante las medidas de contingencia para evitar el avance masivo del coronavirus en las diferentes ciudades del país.



Ahora bien, desde principios de 2021 se instauraron ‘pilotos’ y protocolos específicos para hacer del retorno a la presencialidad una experiencia biosegura, pues, pese a todo, es fundamental no bajar la guardia. Tras estar casi a puertas de 2022, el escenario educativo se modificó de forma sustancial si se compara con el panorama de un año atrás: en la actualidad hay una gran cantidad de estudiantes, tanto de entidades públicas y privadas, que se adaptan a diversos modelos y nuevos esquemas de estudio.

(Lea también: Todo lo que debe saber si quiere viajar por estudios a EE. UU.).

Para colaborar en este particular regreso a clases, la Cruz Roja dio a conocer una guía con la cual brinda luces tanto para los padres de familia como para los profesores y otras autoridades educativas: normas de higiene, planes de contingencia, limpieza de espacios y otros pasos a seguir para que su hijo vuelva a su rutina habitual sin dejar de lado el cuidado sanitario.

Medidas generales de prevención

Este regreso a clases debe mantener las directrices sanitarias generales. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La Cruz Roja da cuenta de la importancia de al menos tres de las actividades vitales que ingresaron en la cotidianidad ‘pos-pandemia’: lavado de manos, buen uso del tapabocas y distanciamiento físico.



A estos cuidados fundamentales se suman otros específicos como la ventilación de espacios –tanto en el hogar con en zonas que requieran constante circulación de aire–, procurar no tocarse la nariz ni la boca y, sobre todo, mantenerse muy bien informado sobre los avances en el tema sanitario.



Ante esto hay una sugerencia particular que aplica para todo tipo de medida de bioseguridad: los padres tienen que ser un ejemplo para los hijos. Si los pequeños ven que los adultos se toman muy en serio el cuidado, ellos aprenderán y replicarán los protocolos necesarios en el momento de retornar al colegio.

(Le puede interesar: Medellín tiene una nueva universidad dedicada a carreras no tradicionales).

Limpieza y desinfección

Desinfección contra covid. Foto: istock

La cartilla indica que para desinfectar superficies es necesario limpiar “con agua y jabón, luego use desinfectante en superficies de uso común como pisos, mesas, escritorios, interruptores de luz, barandas, manijas de puertas, gabinetes, lavamanos, lavaplatos e inodoros”.



Para objetos más pequeños y de uso frecuente, como los celulares o la billetera, es prudente usar pañitos con alcohol.



Una directriz importante se debe llevar a cabo desde casa.



La guía indica que se debe crear un espacio frente a la puerta de al menos 40 centímetros para hacer un proceso de desinfección antes de ingresar al hogar. Los elementos que deben permanecer allí son un atomizador con desinfectante, una bolsa para ropa y una canastilla para objetos.

Supervisión de rectores y profesores

Los rectores, directivos, profesores y otras figuras de autoridad estudiantil deberán estar al tanto del cumplimiento de las medidas.



A ello se le suma llevar a cabo un balance o un análisis para mejorar el retorno gradual a clases conforme las decisiones se tomen bajo las directrices generales de las autoridades especializadas.

El análisis de la 'nueva normalidad estudiantil' incluye la inspección de los nuevos requisitos para el ingreso (aunque aún falten varios meses para fin de año, es prudente contemplar desde ya dinámicas para 2022) y otros detalles indispensables para el retorno gradual, como la calibración de calendario académico y el establecimiento de aforos y protocolos para la entrada y la salida de los estudiantes.

Las figuras de autoridad escolar deben estar al tanto del cumplimiento de las medidas. Foto: iStock

La Cruz Roja hace un listado de otros mecanismos que podrían funcionar:



–Crear un comité de seguimiento de las medidas contra covid-19.



–Tenga en cuenta la actualización de los datos del nivel de la afectación de la pandemia por territorio específico.



–Capacitación al personal sobre las nuevas medidas.



–Planear programas de ‘recuperación’ para el rezago del aprendizaje durante el tiempo fuera de las aulas.



–Ofrezca servicios de salud mental y apoyo psicosocial.



–Lleve un registro que va ‘mucho más allá’ del llamado de lista. Se trataría de un documento con el cual se sepa el estado de salud diario tanto de estudiantes como de miembros del plantel educativo. Una suerte de planilla de ingreso.



–Correcta adecuación de espacios para evitar aglomeraciones. Esto responde, por ejemplo, a la organización en el aula, en las filas de cafetería o en el transporte escolar.

(Puede leer: Las señales de alarma de abuso a menores que usted debe conocer).

Otros puntos a tener en cuenta para el padre de familia

Lo primero, acaso lo fundamental, es que se fomente el adecuado cumplimiento de las medidas de prevención. Es importante recalcar en el menor, por medio del ejemplo y del diálogo, el correcto uso del tapabocas, los beneficios del lavado de manos y el seguimiento de diversas directrices que probablemente no hicieron parte de sus primeros años de experiencia escolar.

Los menores deben aprender las medidas de bioseguridad de forma adecuada. Foto: iStock

Esto no es sencillo, por lo tanto, lo recomendable es vigilar la respuesta del menor, del joven o del adolescente en el desarrollo de sus actividades escolares en la ‘nueva normalidad’.



“No todos los niños y adolescentes responden al estrés de la misma forma. Vigile a su hijo para detectar cualquier signo de enfermedad, estrés, preocupación, tristeza o depresión”, indica el texto.



En casa es importante alentar la actividad física y el contacto con seres queridos lejanos por medio de plataformas digitales.



Una vez lleguen del colegio, es fundamental desinfectar todos los implementos utilizados en el transcurso de la jornada escolar.

(Lo invitamos a leer: 'Nuestros hijos no son conejillos, por eso no regresan a clase').

Vale destacar que esto, según la guía, va de la mano con otros compromisos por parte del estudiante: respetar el distanciamiento físico en las aulas y otras zonas del colegio, no compartir los objetos personales y evitar, en la medida de lo posible, cualquier contacto estrecho con las otras personas.



El alumno debe procurar que, en las zonas de esparcimiento, como los patios de descanso, no haya mucho volumen de estudiantes. También se sugiere usar los baños cuando no esté muy ocupado.



Y, cuando vuelva a casa, el estudiante puede cumplir otros ‘compromisos bioseguros’: desinfectar la ropa o dejarla en la zona destinada a la desinfección y bañarse de inmediato, evitando el mayor contacto posible con otros objetos del hogar.

¿Y si se presentó un caso de covid en el colegio?

Finalmente, y no menos esencial, la guía dicta los pasos a seguir en el caso de la detección de un caso de covid-19 en el retorno a clases. Si presenta síntomas, es indispensable mantenerse aislado y no asistir al colegio en ese momento. El padre de familia deberá monitorear la salud del menor y comunicarlo con las autoridades sanitarias.



Ahora bien, si la llamada de notificación proviene del colegio, la Cruz Roja sugiere que reciba a su hijo siguiendo todos los protocolos de seguridad, lo aísle y evalúe su estado. Si estos empeoran, es necesario llamar a los servicios de salud. No olvide desinfectar todos los objetos de su hijo.

El retorno a clases exige una vigilancia de los protocolos de prevención. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Ahora bien: con este ‘paso a paso’ es posible hacer del regreso a clases un paso significativo para el retorno a la normalidad.

