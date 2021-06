Padre de familia: esto es lo que debe saber del regreso a clases

Los ministerios de Salud y Educación anunciaron el regreso a clases presenciales en todo el país para todo el sector educativo, incluyendo educación preescolar, básica, media y superior.



Y a menos de un mes para que el retorno a las aulas se dé, todavía quedan muchas preguntas en padres de familia, docentes y directivos docentes con respecto a cómo será el retorno a las aulas.



Estas son algunas explicaciones a las principales preguntas por parte de los diferentes actores del sector con respecto al regreso a la presencialidad.

Todas las instituciones deben volver

Dentro de los recientes anuncios, se establece que finalizado el periodo de vacaciones de mitad de año, todos los colegios deben volver a las aulas de manera presencial y ya no solo en alternancia.



Esto aplica para todas las instituciones del país, es decir, colegios, jardines infantiles y universidades ya sean de carácter público o privado.

Las excepciones

Si bien la orientación general es que todos los colegios deben operar de manera presencial, existirá algunos casos en los que se permitirá aplicar el modelo de alternancia, es decir, una combinación de clases virtuales y en casa con clases presenciales.



Estas excepciones son:



- Cuando el aforo o capacidad del aula no permite garantizar un (1) metro de distanciamiento físico.



- Cuando por razones de salud del estudiante con ocasión de la pandemia, la familia manifieste imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por el tiempo estrictamente requerido.



- Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades académicas presenciales.

Los nuevos protocolos

La Resolución 777 establece nuevos protocolos de bioseguridad, que fueron actualizados y simplificados, es decir, son más fáciles de cumplir y, por lo tanto, se podrán aplicar sin mayor inconveniente en la mayor parte de colegios.



Se eliminan aspectos como la toma de temperatura y desinfección de calzado en la entrada de colegios. Una novedad es que no es necesario el cierre del establecimiento educativo si se presenta un contagio en las aulas. En cambio, se debe evaluar si es necesario aislar el grupo fijo de trabajo del estudiante infectado.



En cambio, se priorizan medidas que sí han demostrado ser eficaces contra la propagación del virus como lavado de manos, distanciamiento físico de un metro en las aulas, uso de tapabocas, ventilación adecuada, manejo de residuos y limpieza y desinfección.



Otras medidas vigentes son evitar aglomeraciones a la entrada y salida de las instituciones y a la hora de consumir y distribuir alimentos con horarios escalonados, y mantener grupos fijos con los que cada estudiante compartirá toda la jornada.

Profesores no se pueden negar

La normativa establece, entre otras cosas, que “todo el personal que labora en los establecimientos educativos debe prestar sus servicios de manera presencial”. Es decir, todos los profesores tanto del sector público como privado deben asistir a las aulas.



En caso de no asistir, la directiva establece que los docentes tendrán el riesgo de “no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna, e incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes”.

¿Estoy obligado a enviar a mis hijos?

No. La decisión sigue siendo de los padres de familia, y por lo tanto no se les puede obligar a enviar a sus hijos a clases presenciales. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en la importancia de permitir a los menores retornar.



Así lo explicó la ministra de Educación María Victoria Angulo en diálogo con EL TIEMPO: “es una decisión de los padres de familia y, por lo tanto, seguiremos trabajando con un consentimiento. Como sistema educativo debemos seguir respondiendo por la educación de esos menores”.



Y añadió: “Continuaremos estableciendo canales de comunicación con las familias que aún tienen temores, para aclarar sus dudas y acompañar la decisión libre que tienen las familias de permitir el regreso de sus hijos a las aulas y el reencuentro con sus compañeros”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

