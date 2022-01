En medio del cuarto pico de contagios por covid-19 que vive el país, los niños, niñas y adolescentes se preparan para regresar a clases, esta vez en presencialidad plena, proceso que inicia este lunes con el retorno a las aulas de 27 de las 96 secretarías de educación del país.



Algunas de las regiones que comienzan clases esta semana figuran entre las que tienen más estudiantes matriculados, como es el caso de Medellín, Antioquia, Bucaramanga, Neiva y Huila. Otras, como Bogotá y Cali darán inicio los días 24 y 31 de enero respectivamente.



“El llamado es a tener presencialidad al 100 por ciento, un proceso vital para los niños, niñas y adolescentes. La semana pasada tuvimos un encuentro con todos los secretarios de educación para prepararnos. El retorno es prioritario y podemos decir que estamos listos para recibir a los estudiantes en las aulas”, dijo la ministra de Educación, María Victoria Angulo.



De esta forma, el país alista los últimos preparativos para dar cumplimiento a la orden de los ministerios de Salud y Educación de aplicar presencialidad plena en todos los niveles educativos, una decisión que, si bien genera preocupaciones, en especial en el actual contexto de contagios, responde a las peticiones y conceptos de organismos internacionales como Unicef, Unesco y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales han hecho múltiples llamados a que las escuelas se abran sin ninguna excepción, dados los riesgos sociales, educativos y económicos que implica mantenerlas cerradas.



Sin embargo, al tratarse de un proceso que coincide con el aumento de contagios y muertes por covid-19, es natural que surjan dudas y preocupaciones alrededor de el inicio de actividades académicas en sitio, en especial con lo relacionado con las medidas de bioseguridad y la vacunación, en especial luego de que se eliminaran los límites de aforos en los salones.



Uno de ellos tiene que ver con la vacunación, y si se exigirá el certificado de inmunización para asistir a clases. Al respecto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, destacó:

“Se va a dejar entrar al colegio a todos los niños, maestros y personal administrativo sin necesidad de presentar su carné de vacunación. Esto porque la educación es un servicio esencial y no podemos privar de este derecho a la educación a ningún niño de Colombia por ninguna razón, como también ha reiterado Minsalud. Eso sí, el llamado a los padres y profesores es a completar los esquemas, y de hecho a los docentes ya se les está aplicando la dosis de refuerzo".



Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruíz señaló que la eliminación de los aforos en los salones no implica que también se eliminan los protocolos de bioseguridad, por lo que será importante el uso de tapabocas, la ventilación, el lavado de manos y los cercos epidemiológicos.



“También vamos a disponer de puestos de vacunación en los colegios o cerca a ellos con el fin de avanzar en este proceso que nos garantizará la salud y la bioseguridad de las personas en los planteles educativos”, añadió.



Pese a ello, el avance en el proceso de inmunización de los niños y niñas sigue dejando mucho que desear. De acuerdo con datos del Dane y Minsalud, de los 7,1 millones de niños de 3 a 11 años en el país, 3,2 millones cuenta con la primera dosis, lo que representa el 45 por ciento. Por su parte, 1,2 millones, el 17,2 por ciento, ya tiene su esquema completo. Lo anterior, deja a 3,8 millones de niños de estas edades sin haber recibido ni la primera dosis.



Ante estas cifras, la estrategia por parte de muchas secretarías de educación en los últimos días ha sido hacer campañas de vacunación con instalación de nuevos puestos y atención prioritaria a menores, por lo que el llamado de las autoridades a los padres de familia es a no retrasar más la aplicación de estos biológicos a sus hijos.



De hecho, en entrevista con EL TIEMPO, la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, aseguró que la meta es tener al 100 por ciento de los niños vacunados antes del 24 de enero, cuando la capital inicia clases.

Colegios no pueden cerrar

Las fechas para el retorno establecidas en los calendarios académicos de las secretarías aplican para las instituciones oficiales, mientras que las privadas no están obligadas a acogerse a ellos.



Por ello, desde hace una semana, y de manera progresiva, se ha dado el inicio de clases presenciales en colegios privados, en especial de calendario B, aunque también hay casos de calendario A. Y en el transcurso de dichas actividades, algunas instituciones en Cali manifestaron su intención de cerrar nuevamente las aulas al presentarse contagios al interior de su comunidad educativa.



Ante esto, EL TIEMPO consultó con las carteras de Salud y Educación, las cuales señalaron que por el momento no existe ninguna directriz que permita el cierre de los establecimientos educativos, ya sean públicos o privados, en caso de contagios.



De esta forma, las orientaciones dadas por las autoridades sanitarias establecen que, si se presentan focos de contagios, el paso a seguir debe ser aislar a las personas afectadas, en concordancia con las nuevas disposiciones de Minsalud respecto a los aislamientos, sin que en ningún momento se proceda al cierre o al cese de la prestación del servicio educativo, ya que esto terminaría limitando el acceso a este derecho al resto de la población.



“Los colegios deben ser los primeros en abrir y los últimos en cerrar”, manifestó al respecto la ministra Angulo.



Cabe aclarar que Mineducación manifestó que se evaluarán casos extremos en que los contagios estén fuera de control. Sin embargo, esta será una excepción poco probable.

En medio del cuarto pico

Mientras el Gobierno y las secretarías insisten en la necesidad de volver a las aulas, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) sostiene que no están las condiciones.



De acuerdo con el magisterio, hay instituciones en muchas partes del país que no cuentan con las condiciones básicas para el retorno, y que con los actuales indicadores de contagios por covid-19 no sería prudente volver de manera presencial.



Ante ello, la ministra Angulo señaló: “A esas voces que aluden que no están dadas las condiciones, queremos decirle que no es cierto. Sí están las condiciones. Hemos invertido más de 1,2 billones de pesos para hacer las adecuaciones, que en su mayoría terminaron y aún quedan unas que se encuentran en proceso. No podemos seguir buscando excusas sino pensar en el bienestar de los niños.



Por su parte, Fecode contestó que “cada vez que se pregunta por la presencialidad, la ministra repite una y otra y otra vez que ‘los 1.2 billones de pesos’, pero no sabe cómo se han invertido esos recursos. No hay excusas, estamos en aulas, pero cumpla con su labor y gestione. No es con discursos, es con hechos”.



Ricardo Álvarez, experto en educación, por su parte, sostuvo: “hay una razón de peso por la que organismos internacionales han pedido el regreso a las clases sin restricciones, y es que el costo de tener un niño en casa es muy alto en términos de aprendizaje, de desarrollo emocional, de vulneración de derechos, e incluso económicos. Si no volvemos ahora, estaremos poniendo en riesgo a toda una generación”.



En cambio, Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico Colombiano, pidió: “Invitamos a los colegios a exigir los carné de vacunación en los procesos de matrícula y de ingreso de los menores a los colegios. De esta manera garantizamos la presencialidad en la educación básica primaria y secundaria y universitaria en el nuevo año”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

